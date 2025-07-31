Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile yapılan atamalarda Kayseri İl Jandarma Komutanı değişti.
Yayımlanan kararnameye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı görevine Bingöl İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt getirilirken, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı ise Jandarma Genel Komutanlığı'na çekildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Jandarma Komutanı Değişti - Son Dakika
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