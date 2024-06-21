Kayseri Kariyer Merkezi 1 Ayda 305 Kişiye İstihdam Sağladı - Son Dakika
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Kayseri Kariyer Merkezi 1 Ayda 305 Kişiye İstihdam Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 305 kişiye iş imkanı sağladı. Merkez, iş arayanlar ile işverenleri bir araya getirerek istihdama katkıda bulunuyor.

21.06.2024 12:53
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iş arayan ve işvereni buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 305 kişiye istihdam sağladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların istihdamına katkı sağlamayı sürdürüyor.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, yaptığı çalışmalarla iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi'nin kariyerden sorumlu kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, en uygun kişiyi, en uygun işe yönlendirmeye gayret ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, inovatif kimliğiyle Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken bu kapsamda hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya gayret gösteriyor.

Kayseri Kariyer Merkezi, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de hedefine ulaşmaya çalışırken, istihdamın yanı sıra fuarlar, konferanslar, doğa yürüyüşleri gibi etkinlik ve faaliyetlerle de Kayserililere ulaşıyor.

2024 yılı Mayıs ayı içerisinde 552 başvuru, 172 iş ilanı ve toplam 731 personel talebi alan Kayseri Kariyer Merkezi, 305 kişiye istihdam sağladı. Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 21 bin 110 SMS ile yönlendirme yaparken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik olarak halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile şehirde ve çevre illerde bulunan üniversite öğrencilerinin staj konusunda sıkıntı yaşamaması için de gayret gösteriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kariyer Merkezi 1 Ayda 305 Kişiye İstihdam Sağladı - Son Dakika

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