Kayseri Kariyer Merkezi, 305 Kişiye İstihdam Sağladı - Son Dakika
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Kayseri Kariyer Merkezi, 305 Kişiye İstihdam Sağladı

Kayseri Kariyer Merkezi, 305 Kişiye İstihdam Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi'nin son bir ayda 208 iş ilanı ve 583 personel talebi alarak 305 kişiyi istihdam ettiğini açıkladı. Merkez, iş arayanlarla işverenleri buluşturarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

07.11.2024 12:48  Güncelleme: 12:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Büyükşehir Belediyesi bünyesinde iş arayan ve işvereni buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi'miz, 1 ayda 208 ilan ve 583 personel talebi alırken, 305 kişiye istihdam sağladı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada; Büyükşehir Belediyesi'nin, iş arayan ve işveren arasında köprü olan kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi'nin en uygun pozisyona en uygun personeli yönlendirmeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ettiğini kaydetti. Kayseri Kariyer Merkezi'nin belediye bünyesinde işverenler ile iş arayanlara istihdam ve danışmanlık hizmet sunduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Kariyer Merkezi inovatif kimliğiyle Türkiye'de güçlü bir ekonomi ve gelecek sağlayarak, istihdam piyasasına yön veren kuruluşlardan birisi olmayı hedeflerken bu doğrultuda hemen her platformdan hedef kitledeki vatandaşlara ulaşmaya gayret gösteriyor" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri Kariyer Merkezi'nin, web sitesi ve cep telefonu uygulaması aracılığı ile de hedefine ulaşmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi;

"Merkezimiz 2024 yılı Ekim ayı içerisinde 934 başvuru, 208 iş ilanı ve toplam 583 personel talebi aldı. En doğru şekilde işveren ile iş arayanı buluşturmaya özen gösteren Kayseri Kariyer Merkezi, Ekim ayında 305 kişiye istihdam sağladı. Kayseri Kariyer Merkezi, sadece 1 ayda 38 bin 135 yönlendirme yaparken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik olarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile Kayseri ve çevre illerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin en verimli şekilde staj süreçlerini tamamlayabilmeleri için de gayret gösteriliyor." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kariyer Merkezi, 305 Kişiye İstihdam Sağladı - Son Dakika

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