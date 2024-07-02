Kayseri Kariyer Merkezi, 'Kahve Tadında' Etkinliği Başlattı - Son Dakika
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Kayseri Kariyer Merkezi, 'Kahve Tadında' Etkinliği Başlattı

Kayseri Kariyer Merkezi, \'Kahve Tadında\' Etkinliği Başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 'kahve tadında' etkinliği başlattı. Etkinlikte sektördeki güncel konular hakkında bilgi edinme fırsatı bulunurken, iş dünyasındaki deneyimli isimlerle tanışma ve iletişim kurma şansı da yakalandı.

02.07.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Büyükşehir Belediyesi'nin istihdam ve danışmanlık kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 'kahve tadında' etkinliği başlattı.

Kariyer danışman temsilcileri ve kurucuların katıldığı buluşmada katılımcılar, sektördeki güncel konular hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken, aynı zamanda iş dünyasındaki deneyimli isimlerle tanışma ve iletişim kurma şansı da yakaladılar.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da büyük önem verdiği, güçlü internet altyapısı, binlerce üyesi bulunan sosyal medya platformları ile her yıl binlerce vatandaşın istihdamına gençlerin staj yapmalarına imkan sağlayan Kayseri Kariyer Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde 'kahve tadında' etkinliği başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'da katıldı.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen etkinlikte sektördeki yenilikler ve fırsatlar paylaşıldı. Ayrıca networking imkanı sağlanması ve gençlerin kariyer planlamalarına yönelik bilgi alışverişi yapıldı.

'Kahve tadında' etkinliğinde katılımcılar, sektördeki güncel konular hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken, aynı zamanda iş dünyasındaki deneyimli isimlerle tanışma ve iletişim kurma şansı da yakaladılar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Kariyer Merkezi, 'Kahve Tadında' Etkinliği Başlattı - Son Dakika

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