Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Esnaf Odaları Başkanları Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Esnaf Odaları Başkanları Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Esnaf Odaları Başkanları Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Başkanları Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, yeni dönem için başarı dilekleri iletilirken, Başkan Özdoğan da esnafların önemine vurgu yaparak her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

08.05.2024 10:47  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ve Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının Başkanları Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Hacılar belediye başkanına tebrik ziyaretleri devam ediyor. Esnaf oda temsilcileri de Başkan Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek yeni dönem için başarı dilediler. Ziyarete Esnaf Kefalet Kooperatifi 19. Bölge Birliği Başkanı Mustafa Alan, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Halıcılar Odası Başkanı Ercan Efilti, Kasaplar Odası Başkanı Mustafa Bayırbaşı, Hacılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek ile Saatçiler ve Anahtarcılar Odası, Mobilyacılar Odası, Şöförler Otomobilciler Odası'nın temsilcileri ile Yeni Köy Mahallesi Muhtarı Ali Alan katıldı. Oda başkanlarının Başkan Özdoğan'a yeni dönemde başarılar dilediği ziyarette konuşan Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Başkan Özdoğan'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Hacılar ilçesinin her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirtti. Alan, Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın da ilçe vatandaşına daha iyi hizmet etme noktasında gayretle çalıştıklarını söyledi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları başkanlarının yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getiren ve esnafların hayatın her alanında olduklarını belirten Başkan Özdoğan ise; "Esnafların yaşanan sıkıntılara rağmen gayretle çalıştıklarını biliyoruz. Bizler de belediye olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Esnaflar tüketicinin olmazsa olmazı, bizler de her zaman bu anlamda esnaflarımızın yanında olacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Bilal Özdoğan, Mustafa Alan, Hacılar, Kayseri, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Esnaf Odaları Başkanları Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:30 “Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor“ diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu "Aşk acısı çekiyorum içim yanıyor" diyerek itfaiyeye ihbarda bulundu
11:22 Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu “Rasim’den neler çektim“ Nagehan Alçı, stüdyoyu kahkahaya boğdu! "Rasim'den neler çektim"
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve Esnaf Odaları Başkanları Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement