Kayseri kuyumcu derneği ekspertiz çağrısının esnafa güveni zedeleyebileceğini söyledi

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak; Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'in altın alışverişinde ekspertiz yaptırılması yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Adnan İncetoprak; altın alırken veya bozdururken vatandaşları genel bir ekspertiz ihtiyacına yönlendiren ifadelerin kuyumcu esnafına duyulan güveni zedeleyebileceğini söyledi. İncetoprak; "Mahmut Şahin'in tüketici konusunda açıklama yapması elbette mümkündür. Ancak kuyumculuk sektörünün sözcüsü gibi, meslek kuruluşlarının görüşüne ihtiyaç duymadan bütün sektörü ilgilendiren değerlendirmelerde bulunmasını doğru bulmuyoruz. Kayseri'de bu mesleğin temsilcisi olan bir dernek vardır. Biz görevimizin başındayız. Basın aracılığıyla vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları sürekli yapıyoruz. Sektörümüz hakkında kamuoyuna açıklama yapılırken bizim bilgi ve tecrübemize de başvurulmasını bekliyoruz. 'Altın alırken kandırılmayın' başlığıyla sunulan bu tür açıklamaların, işini dürüstçe yapan esnafımız üzerinde oluşturabileceği olumsuz algı göz ardı edilemez. Tüketiciyi koruma amacı taşıyan açıklamalar, bütün bir meslek camiasını şüphe altında bırakacak genellemelere dönüşmemelidir" dedi. İncetoprak, vatandaşlara da şu mesajı verdi;

"Kayseri kuyumcu esnafı, müşterisiyle yıllardır güvene dayalı bir ilişki kurmaktadır. Biz bütün esnafımızın emeğinin, alın terinin ve mesleki itibarının yanındayız. Esnafımızın haksız bir töhmet altında bırakılmasına sessiz kalmayız. Vatandaşlarımız da şunu bilsin; altın alışverişinde herhangi bir sorunuz, tereddüdünüz veya yaşadığınız bir sıkıntı varsa derneğimizin kapısı sizlere her zaman açıktır. Başvurularınızı dinliyor, ilgili esnafımızla görüşüyor ve sorunun çözümü için yardımcı oluyoruz. Hakkınızı ararken yalnız değilsiniz. Somut bir yanlış varsa üzerine gidilmesini biz de isteriz. Ancak somut bir olay ile bütün sektöre yönelik şüphe oluşturmak arasında ciddi bir fark vardır. Herkesin açıklamalarında bu sorumluluğu taşımasını bekliyoruz. Bizim görevimiz, esnafımızın itibarına sahip çıkmak ve vatandaşımızın güvenle alışveriş yapmasına katkı sunmaktır. Bu görevi kararlılıkla sürdüreceğiz."