Başkan Sarıkaya: "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açılım olarak 3D koyduk"
Başkan Sarıkaya: "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açılım olarak 3D koyduk"

Başkan Sarıkaya: "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açılım olarak 3D koyduk"
24.01.2026 15:30  Güncelleme: 15:32
Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası'nda gerçekleştirilen genel kurulda, Başkan Ercan Sarıkaya yeni dönemin adını '3D: Değişim, Dönüşüm ve Dışa Açılım' olarak belirtti. Sarıkaya, üyelere büyük destekler vereceklerini ve projelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası'nda genel kurul heyecanı başladı. Genel kurulda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açılım olarak 3D koyduk" dedi.

Düzenlenen genel kurula Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, protokol üyeleri, oda başkanları ve oda üyeleri katıldı. Genel kurulda mevcut başkan Ercan Sarıkaya tek aday olarak yeniden başkanlık seçimine katıldı.

Yeni dönemde üyelere büyük destek vereceklerini söyleyen Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, "Mobilya sektörü Kayserimizin en büyük ve en güçlü sektörü. Bize Mobilyacılar Odası olarak da bu konuda çok büyük bir külfet düşüyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde Mobilyacılar Odamızın idari altyapısını, personel yapısını ve projelerimize hazırladık. İnşallah bu dönemde projelerimizi uygulamaya başlayacağız ve netice aldığımız dönemlere başlayacağız. Özellikle kobilerimizin büyümesinin önündeki en büyük engel küçük sanayi sitelerinden OSB'ye köprü vazifesi görecek bir orta ölçekli sanayi sitemiz yok. KAYMOBSAN'la orta ölçekli sanayi sitemizi oluşturduk. Arsanın devir süreci bitmek üzere. İnşallah bu yıl ihalemizin yapılmasını çok hızlı bir süreç olursa da kazma vurulmasını bekliyoruz. Öte yandan dünya çok büyük ama iletişim çok güçlendi. Ticaret çok gelişti. Üyelerimizin ürettiği ürünleri mobilya öyle bir sektör ki hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de dünyanın dört bir yanına ulaştıracak projelerimiz var. Üretebiliyoruz üretimi çözdük daha iyi tasarımlarla daha katma değerli ürünlerle üyelerimizin dünyaya açılmasını sağlamak için bu dönemde çalışmalar yapacağız. Yeni dönemin adını 3D koyduk. Değişim, dönüşüm ve dışa açılım diyoruz. Üyelerimize inanılmaz destekler vereceğiz. Onlara düşen sadece üretmek biz ise onların mihmandarı olacağız. Ürettikleri ürünleri hem Türkiye'de hem de dünyada son nihai tüketicilerle, müşterilerle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah genel kurulumuz Kayseri'de mobilya sektörümüze, üyelerimize tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere destek veren başta Bakanımız Mustafa Elitaş, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gerçekten bu konuda Kayserimiz çok önde. Doğru bir iş yapılıyorsa şehre katkı sağlanıyorsa herkes üstüne düşeni yapıyor. Biz bu büyük projeleri düşünüyoruz, tasarlıyoruz onlara müracaat ediyoruz ve her zaman da destek görüyoruz. Bundan dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum üyelerimiz adına mobilya sektörümüz adına" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sarıkaya: 'Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açılım olarak 3D koyduk' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Başkan Sarıkaya: "Bundan sonraki dönemin adını değişim, dönüşüm ve dışa açılım olarak 3D koyduk" - Son Dakika
