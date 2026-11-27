Kayseri Melikgazi'de öğretmenler Heimlich manevrasıyla yemek kaçan öğrenciyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Melikgazi'deki Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde öğle yemeğinin ardından sınıfa giden öğrencinin boğazına yemek kaçtı. Durumu fark eden öğretmenler Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin rahat nefes almasını sağladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulda boğazına yemek kaçan öğrenciyi, öğretmenleri Heimlich manevrası yaparak kurtardı.
Erenköy Mahallesi'nde bulunan Özkar Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde meydana gelen olayda, öğle yemeğinin ardından sınıfa giden öğrencinin boğazına yemek kaçtı. Öğrencinin duraksadığını ve nefes almakta güçlük çektiğini gören Özel Eğitim Öğretmeni Elif Burcu Korkmaz ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Erbaş, öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı.
Öğrenci, manevranın ardından rahat bir nefes alırken, o anlarda okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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