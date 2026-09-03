Kayseri Melikgazi\'de su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde su borusu içerisinde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Germir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda su borusunun içerisinden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı boruyu tespit etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yavru kediye ulaşan ekipler, hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.