Kayseri Melikgazi'de su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda su borusunun içinden gelen ses üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, sıkışan yavru kediyi yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkararak kurtardı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde su borusu içerisinde sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Germir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda su borusunun içerisinden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, kedinin sıkıştığı boruyu tespit etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yavru kediye ulaşan ekipler, hayvanı sıkıştığı yerden çıkardı.
Kaynak: İHA
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