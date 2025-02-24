Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi Modernize Ediliyor - Son Dakika
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Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi Modernize Ediliyor

Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi Modernize Ediliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 7/24 hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesi'nde yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Kütüphane, modern dokunuşlarla daha konforlu hale getiriliyor ve öğrencilere sıcak çorba, çay ile internet hizmeti sunuluyor.

24.02.2025 12:13  Güncelleme: 12:15
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; 7/24 hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesi'nde yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Büyükşehir kütüphaneleri, modern dokunuşlarla daha konforlu hale getiriliyor.

Okuyan ve okutan şehir Kayseri'de, büyükşehir belediyesinin kütüphaneleri modernize edilerek bilgiye erişim daha kolay hale getiriliyor. Bu çerçevede; Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla kütüphaneleri modernize etmeye devam ediyor. Şehir genelinde vatandaşlara bilgiye erişim imkanı sunan kütüphaneler, konforlu ve nezih alanlarla zenginleştiriliyor. Bu kapsamda, 7 gün 24 saat açık olacak şekilde hizmet veren Merkez Halk Kütüphanesi'nde yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı'na bağlı çalışmalarını yürüten Teknik Bakım, Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Merkez Halk Kütüphanesi'nin 2 bin metrekare taban fayansı yenilenirken, kütüphane içerisindeki WC'lerin de tadilatı tamamlanıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla merkez kütüphanemizi yeniliyoruz. Bir hafta gibi kısa sürede tamamlayıp, öğrencilerimizin hizmetine sunarak, daha konforlu bir alan oluşturuyoruz. Durmak yok, hizmete devam" dedi.

Büyükşehir belediyesi; öğrencilere ve tüm ziyaretçilere ücretsiz sıcak çorba, çay ve internet hizmeti sunarak, kütüphaneleri ev sıcaklığında bir ortama dönüştürüyor. Ekiplerin, özverili çalışmalarıyla kütüphaneler, hem öğrencilerin hem de kitapseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Merkez Halk Kütüphanesi Modernize Ediliyor - Son Dakika

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