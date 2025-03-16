Kayseri Mobilyacılarından Tapu Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Mobilyacılarından Tapu Müjdesi

Kayseri Mobilyacılarından Tapu Müjdesi

Kayseri Mobilyacılar Odası, TOKİ borcunu bitiren 600 üyenin tapusunu teslim etti.

16.03.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; şehir için değer ürettiklerini söyleyerek şuana kadar TOKİ borcunu bitiren 600 üyenin tapusunu teslim ettiklerini söyledi.

Kooperatif yapısının bir araya gelindiğinde devasa yatırımları ortaya çıkarabileceği bir sistem olduğunu aktaran Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, şimdiye kadar 600'e yakın üyenin tapusunu teslim ettiklerini kaydetti. Başkan Sarıkaya; "Kooperatif yapısı; insanların bir araya geldiği, güç oluşturduğu devasa yatırımları ortaya çıkarabileceği bir sistem. Erciyes Küçük Sanayi Kooperatifi'nde 800'ün üzerinde üretim yeri yapmışız ve üyelere teslim etmişiz. TOKİ borcunu bitiren 600 üyemizin tapusu teslim ettik. Bu yıl inşallah alışveriş merkezinde de tapu süreci başlıyor. 2010 yılında bu şehri yönetenlerin ufuklarına teşekkür etmek gerekiyor, hepsi de sahip çıktılar. Çünkü şehir için bir değer üretiliyor, şahıslara ait bir proje değil" dedi.

"Kayserimizin ihracatçılar birliği olmalı"

Kayseri'nin kendi ihracatçılar birliği olmasını istediğini ifade eden Başkan Sarıkaya; "Ben de isterim ki Kayserimizin ihracatçılar birliği olsun, kulağa da hoş geliyor. Ama Kayseri'nin toplam ihracat rakamı belli. Akdeniz İhracatçılar Birliği'nde Mobilya Bölüm Başkanı Kayseri'deki kendi sanayicimiz. Ekonominin güçlü olduğu, istikrarın ve bizim pazarımızın olduğu en büyük iki pazar var biri Avrupa, diğeri Amerika. Buralara artık bizim yavaş yavaş adım atmamız lazım. Bizim markalarımızın orada tek başına bir şeyler yapma şansı yok, orada oyunun kuralları farklı dönüyor. Bu konuda devletimizin de çok ciddi destekleri var. Bizim artık hoş sohbetimizi, birlikte hareket etme yönüne götürmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"E-ticarete başlıyoruz"

5. ayda e ticarete başlayacaklarının altını çizen Başkan Sarıkaya; "İnsanların ürettiği malı alıp, ekibi kurup dünyaya bizim açılmamız lazım. Online satışta ürünü kim yapmış, buna kimse takılmıyor. İnsanlar ürünün tasarımına bakıyorlar, kalitesine bakıyorlar. Herkesin Amerika'ya, Avrupa'ya gitme şansı yok ama ürünlerimiz gidebilir. Burada oturduğumuz yede ürünlerimiz online satışa açılabilir ve satılabilir. Bunların altyapısını hazırlıyoruz. E ticaret 5. ay gibi başlayacak inşallah. Online ticarette çok dikkatli hareket etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Mobilyada su bazlı boya olmalı"

Son zamanlarda mobilyalarda oto boyası kullanıldığını ancak su bazlı boyanın kullanılması gerektiğini vurgulayan Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSMALL AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya; "Paris İklim Anlaşması'na göre tiner içerikli boyaları Avrupa birliği kabul etmemeye başlayacak. Bununla ilgili bir tesis kurduk, elle boyama değil de bant sisteminde makinaların boyadığı bir sistem kurduk. Projeli işler geliyor, yapıyoruz ama genel anlamda sanayicimiz su bazlı boyanın maaliyeti, yüzde 25 civarında solvent bazlı boyaya karşı maliyetli. Bunu da bir yıla vurduğunda aradaki rakama bakıldığında solvent bazlıdan devam ediliyor. Bir, Bir buçuk yıldır gerek Kayseri'de gerekse başka şehirlerde mobilyada oto boyası kullanmaya başlamışlar. Kesinlikle sağlıklı bir yönü yok. Mobilyada oto boyası kullanılır mı? Mobilyada su bazlı boya kullanılmalı" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, kayseri, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Mobilyacılarından Tapu Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
ABD’de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti ABD'de hortum felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
13:52 Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı
13:35 Bakanlık listeyi güncelledi Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş
12:27 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14’üncüde tutuklandı 472 yıl hapis cezasından hamile kalarak kaçtı, 14'üncüde tutuklandı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
09:39 Katma Değer Vergisi’nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi Katma Değer Vergisi'nde sınır değişikliği yürürlüğe girdi
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 15:00:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri Mobilyacılarından Tapu Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.