Kayseri'nin Saklı Lezzetleri Kocasinan Akademi'de Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Kayseri'nin Saklı Lezzetleri Kocasinan Akademi'de Gün Yüzüne Çıktı

Kayseri\'nin Saklı Lezzetleri Kocasinan Akademi\'de Gün Yüzüne Çıktı
23.05.2025 11:34  Güncelleme: 11:37
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Tesisinde Kayseri'nin geleneksel tarifleri ile nadide lezzetlerini hazırladı. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin mutfak mirasını gelecek nesillere taşımak için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Tesisinde Kayseri'nin eşsiz ve saklı kalmış nadide lezzetlerini, geleneksel tariflerle ustalıkla hazırladı. Şef önlüğünü giyerek, Kayseri'nin meşhur ancak son yıllarda daha az bilinen tatlılarından biri olan asideyi bizzat kendi elleriyle yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi ile kadim şehrimizin geleneksel lezzetlerini yaşatıyor, geleceğe taşıyoruz. Kayseri, kültürel zenginliği kadar mutfak mirasıyla da öncü bir şehir." diyerek gastronomi vizyonunun altını çizdi.

Kayseri'nin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi Ertuğrulgazi Tesisinde, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediye Meclisi'nin kadın üyeleriyle birlikte aşçılık kursiyerleriyle mutfağa girdi. Mutfakta da ustalığını konuşturan Fatma Çolakbayrakdar, Kayseri'nin saklı kalmış birçok lezzetini gün yüzüne çıkardı. Beyaz yağlama, tava katmeri, kıymalı kuru börek, kamış baklava, Kayseri tiridi, şekerpareli kayısı kavurması, un çorbası, kurşun aşı, sıkma pekmez helvası, inecik yağlaması, Kayseri halkası gibi ürünleri tek tek mutfakta pişiren Fatma Çolakbayrakdar'a daha sonra Başkan Çolakbayrakdar da eşlik etti. Şef önlüğünü kuşanan Başkan Çolakbayrakdar, mutfaktaki hüneriyle izleyenlerden tam not aldı. Hem samimiyeti hem de maharetiyle gönüllere taht kuran Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'nin saklı lezzetlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Kadim şehrimizin mutfak kültürünü, Kocasinan Akademi ile geleceğe taşıyoruz." dedi.

Renkli görüntülerin oluştuğu programda Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin birçok alanda zenginliklere sahip kadim bir şehir olduğunu belirterek, şehrimizin yemek kültürüne büyük katkı sağladıklarını ve özellikle yöresel lezzetlerin merkezi olmasında önemli bir rol oynadıklarını söyledi.

Ticaret ve sanayinin merkezi olarak bilinen Kayseri'nin, aynı zamanda kültür, eğitim, sağlık, spor, tarım ve yöresel lezzetlerin de merkezi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Uygarlıkların şehri ve Kapadokya'nın başkenti olan Kayseri'mizin, Erkilet Tepesi'ndeki Hıdırellez olarak bilinen Hızır İlyas Köşkü'nün altında Kapadokya Kralı'nın mezarı var. Yani şehrimiz, birçok alanda zenginlikleri olan kadim bir kenttir. Köklü tarihiyle 'Makarr-ı Ulema' şehri olarak da bilinen ilimiz, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği ve başkentlik yapmıştır. Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri ve Davut El-Kayseri gibi önemli kişiler bu şehirden çıkmıştır. Diğer taraftan medreseleriyle ilmin merkezi olan şehrimiz, birçok kültürün bu şehirde yaşamasına, ortak kültürün oluşmasına ve sevginin, barışın başkenti olmasına vesile olmuştur. Özellikle Kayseri, tarihte İpek Yolu güzergahında yer almış ve ticaretin beşiği olan bir şehirdir. Bunların yanında, coğrafi olarak Erciyes ve Kapuzbaşı Şelaleleri gibi doğal zenginliklerimiz bulunmaktadır. Bu ve buna benzer birçok tabiat güzelliği ve kültürel zenginliği içerisinde barındıran şehrimizin yemek kültürü de farklı zenginliklere sahiptir. Mutfak sanatı dediğiniz zaman; mantı, bazlama, yaprak sarması, aç makarna, nevzine gibi ve bayram günlerine özel soğanlı yahni yemeği vardır. Ayrıca fırın ağzı, et haşlaması, Kayseri tavası, sucuk ve pastırma gibi birçok özel lezzetimiz vardır." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak özellikle Kocasinan Akademi ve Kafe Sinan tesisleriyle şehrin yemek kültürüne büyük katkı sağladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bunlardan biri olan ve şehrimizin tescilli markası Kafe Sinan ile geleneksel ve yöresel yemeklerimizi yaşatıyoruz. Hanım kardeşlerimize istihdam sağladığımız Kafe Sinan Hanımeli tesislerimizde yöresel yemeklerimizi üretip, Kayseri'nin lezzetlerini hemşehrilerimizin beğenisine sunuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret gösteriyoruz. Bunlar, şehrimizin güzellikleridir." diye konuştu.

Şehrin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yöresel ürünlerini tanıtmak ve markalaştırmak için gayretlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'nin Saklı Lezzetleri Kocasinan Akademi'de Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

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