Kayseri\'nin Talas ilçesinde küçükbaş hayvanlar koruma altına alındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan küçükbaş hayvanlar belediye tarafından koruma altına alındı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Halef Hoca Mezarlığı altında bulunan küçükbaş hayvanlar, belediyemizin ilgili biriminde koruma altına alınmıştır. Kaybedenlerin kulak küpe numarası ile birlikte belediyemiz personeli Nuri İnce (05384833894) ile temasa geçmeleri önemle rica olunur" denildi. - KAYSERİ