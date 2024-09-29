Kayseri'nin Yeşil Dokusunu Zenginleştiren Fidanlık Çalışmaları - Son Dakika
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Kayseri'nin Yeşil Dokusunu Zenginleştiren Fidanlık Çalışmaları

Kayseri\'nin Yeşil Dokusunu Zenginleştiren Fidanlık Çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında pamuk ve çeşitli bitkiler yetiştirerek Kayseri'nin yeşil dokusunu geliştirmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, bu çalışmaların hem estetik hem de ekonomik katkı sağladığını belirtti.

29.09.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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Kocasinan Belediyesi; Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında pamuk ve farklı bitkiler yetiştirerek Kayseri'nin yeşil dokusunu çeşitlendiriyor. Fidanlığı gezip, pamuk gibi farklı bitkilerin yetiştirildiği ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında, pamuk ve farklı bitkilerle Kayseri'nin yeşil dokusunu çeşitlendiriyoruz" dedi.

Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlığındaki çalışmaları takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle üretilen pamuk bitkisinin bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bu çalışmayla hem estetik güzelliği artırmayı hem de bölgeye ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Pamuk ve farklı bitkilerle Kayseri'nin yeşil dokusunu zenginleştiriyoruz. Fidanlığımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Daha yeşil bir Kayseri için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan'ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan ilçemizin dört bir yanına fidan ve ağaç dikerken diğer yandan ise parklarımızı çeşitli bitkilerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlıklarımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. Oruçreis ve Gömeç bölgesinde bitki üretim merkezi gibi çalışan ve alt yapı ile yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği fidanlıklar; toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulu olup, ağaç, çalı türü bitki, tıbbi ve aromatik bitki, iç mekan çiçek olmak üzere toplam 500 bin 'den fazla bitki bulunmaktadır. Tüm bunların yanı sıra 10 bin metrekarelik alana kurulu bitkisel harç üretim tesisinde günlük bin metreküp bitkisel harç üretimi yapılmaktadır. Hafriyat toprağından peyzaj alanları için verimli toprak üreten Toprak Üretim Tesisi ( Bitkisel Harç Üretim Tesisi) günlük bin metreküp üretim kapasitesine sahiptir. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde şartlara uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yeşillendirilmesi ve estetik görünümünün artırılması için çalışmaların artarak devam edeceğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Ekonomi, Türkiye, kayseri, Tarım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'nin Yeşil Dokusunu Zenginleştiren Fidanlık Çalışmaları - Son Dakika

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