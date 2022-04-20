Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi - Son Dakika
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Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi

20.04.2022 11:51
Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, baharla birlikte parklardaki bakım çalışmalarına hız verdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, baharla birlikte parklardaki bakım çalışmalarına hız verdi. 15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki çağlayanlar temizlenerek su verildi ve parkın güzelliğine güzellik katıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde başta 15 Temmuz Şehitler Parkı olmak üzere 15 Temmuz şehitlerimizin adını taşıyan Ömer Halisdemir, Cennet Yiğit ve Kübra Doğanay parkları ile diğer parklarda bakım çalışmaları yapılıyor. Bir taraftan gübreleme çalışmaları yapılırken diğer taraftan çimler biçiliyor, oturma grupları elden geçiriliyor ve çağlayanlar temizlenerek su veriliyor.

15 Temmuz Şehitler Parkı'ndaki çağlayanların yeniden akmaya başlaması, parka bambaşka bir çehre kazandırdı. Türkiye'nin en büyük bayrak direklerinden birisine de sahip olan 15 Temmuz Şehitler Parkı, özellikle yaz döneminde fotoğraf çektirmek isteyenlerin de ilgi odağı haline geliyor. - KAYSERİ

Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi
Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi
Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi
Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi
Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi
Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi

YORUMLAR
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Organize Sanayi Bölgesi, 15 Temmuz, Kayseri, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri OSB Şehitler Parkı'ndaki çağlayanları temizledi, su verdi - Son Dakika


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