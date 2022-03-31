Kayseri OSB yönetimi Ankara'da - Son Dakika

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Kayseri OSB yönetimi Ankara'da

31.03.2022 13:49
Kayseri OSB yönetimi Ankara'da

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyeleri bir dizi ziyaret için Ankara'ya gitti. Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öhaseki'ye yaptı.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen ziyarete, Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'nun yanı sıra Başkanvekili Murat Yibur ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu katıldı. Kayseri OSB Başkanı Yunus İmamoğlu, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye Organize Sanayi Bölgesi'ni ve sanayicileri ilgilendiren konularda hazırlanan dosyaları vererek bu konularla ilgili destek talebinde bulundu. - KAYSERİ

Kayseri OSB yönetimi Ankara'da
Kayseri OSB yönetimi Ankara'da

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Kaynak: İHA

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