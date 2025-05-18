Kayseri Sağlık Müdürlüğü Et İhalesi Düzenliyor

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü; ihale ile et satın alacak.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü; 91 kalem muhtelif gıda malzemesi dana eti ve tavuk eti alımı için açık ihale usulü ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyenler tekliflerini 3 Haziran saat 10.00'a kadar verebilecek. İhale ise İl Sağlık Müdürlüğü Seyyid Burhaneddin ek hizmet binası toplantı salonunda yapılacak. - KAYSERİ