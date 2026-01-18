Başkan Büyükkılıç: "En ucuz su tarifesinde yine ilk sıralardayız" - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç: "En ucuz su tarifesinde yine ilk sıralardayız"

Başkan Büyükkılıç: "En ucuz su tarifesinde yine ilk sıralardayız"
18.01.2026 13:30  Güncelleme: 13:32
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesken ve iş yeri su tarifeleriyle Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında önemli dereceler elde ettiklerini açıkladı. Uygun fiyatlı su hizmeti ve altyapı yatırımlarının önemine vurgu yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; mesken ve iş yeri su tarifelerinde ortaya konan uygun fiyat politikasıyla Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında ilk sıralarda yer aldığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; yapılan değerlendirmelere göre mesken su tarifesinde 28,77 TL ile 30 büyükşehir arasında 2'nci sırada, iş yeri su tarifesinde ise 44,40 TL ile 3'üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirtti. Bu tablonun Kayseri'de içme suyunun hem erişilebilir hem de ekonomik şartlarla sunulduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Büyükkılıç şunları kaydetti;

"Uygun fiyatlı su hizmetini hayata geçirirken hizmet kalitemizden ödün vermeden altyapı yatırımlarımızı da aralıksız şekilde sürdürüyoruz. İçme suyu temininden şebeke yenileme çalışmalarına, kayıp-kaçakla mücadeleden atık su arıtma tesislerine kadar birçok alanda yürütülen yatırımlar sayesinde hem maliyetleri kontrol altında tutuyor hem de kaynakların verimli kullanımını sağlıyoruz. Özellikle SCADA sistemleri, akustik dinleme cihazları ve dijital izleme altyapıları ile şebekede meydana gelen su kayıpları en aza indirilirken, bu çalışmalar sayesinde hem doğal kaynaklar korunuyor hem de maliyet avantajı elde edilerek su tarifelerine olumlu şekilde yansıtılıyor. Kayseri genelinde sağlıklı, kesintisiz ve memba kalitesinde içme suyu teminini sürdürürken, çevreye duyarlı yatırımlarla da suyun, kaynaktan musluğa kadar olan tüm sürecini titizlikle yönetiyoruz. Erciyes'imizin bereketiyle bizim de gerekli teknik altyapı hizmetini oluşturmak suretiyle vatandaşlarımıza en uygun fiyattan su hizmeti sunabilmek için tüm şartlarımızı zorluyoruz." - KAYSERİ

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'En ucuz su tarifesinde yine ilk sıralardayız' - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "En ucuz su tarifesinde yine ilk sıralardayız" - Son Dakika
