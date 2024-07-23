Kayseri Ticaret Odası'ndan Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Semineri

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Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından düzenlenen Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

KTO tarafından Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal; "Bugün burada, siber güvenlik ve yapay zekanın kesişim noktasında bulunan önemli konuları tartışmak üzere toplandık. Bu iki alan, günümüzün ve geleceğimizin şekillenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte internet ve dijital platformlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Artık dijitalleşme her alanda hız kazanmış durumda. Hepinizin bildiği gibi İşletmeler, hükümetler ve bireyler, günlük faaliyetlerini dijital platformlar üzerinden yürütüyor. Ancak, bu dijital dönüşüm, beraberinde siber tehditleri de getiriyor. Veri ihlalleri, fidye yazılımları, oltalama saldırıları ve daha birçok siber saldırı türü, güvenliği tehdit ediyor. Siber güvenlik, sadece bir Enformasyon Teknolojileri sorunu değil, aynı zamanda bir iş sorunu, bir ulusal güvenlik sorunu ve kişisel bir güvenlik sorunudur. Bu nedenle, siber güvenliği sağlamlaştırmak ve sürekli olarak geliştirmek zorundayız. Siber güvenlik, bilgisayar sistemlerini, ağları, veri ve programları kötü niyetli saldırılardan korumayı amaçlayan bir disiplindir. Peki, yapay zeka burada nasıl devreye giriyor? Yapay zeka, siber güvenlik alanında güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde ve saldırıların tespit edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme teknikleri sayesinde yapay zeka, siber güvenlik uzmanlarına büyük bir destek sağlıyor. Günümüzde artan veri miktarı ve karmaşıklığı nedeniyle geleneksel güvenlik önlemleri yetersiz kalabiliyor. İşte burada yapay zeka devreye girerek büyük veri kümelerini analiz edebilir ve anormal kalıpları tespit ederek potansiyel tehditleri önceden belirleyebilir" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri düşünme ve karar verme yeteneklerine sahip olmasını sağlayan bir teknoloji olarak tanımlanabileceğini söyleyen Başkal; "Günümüzde yapay zeka, sağlık hizmetlerinden otomotive, eğlenceden finansal hizmetlere kadar birçok sektörde devrim niteliğinde yenilikler getirmektedir. Örneğin, tıbbi teşhislerde yapay zeka algoritmaları, doktorların kanser gibi hastalıkları daha erken tespit etmelerine yardımcı olmaktadır. Otomotiv sektöründe ise otonom araçlar, trafikteki güvenliği artırma potansiyeline sahiptir. Yapay zeka, siber güvenlik alanında da önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zeka tabanlı güvenlik sistemleri, saldırıları daha hızlı tespit edebilir ve etkili bir şekilde önleyebilir. Anomali tespiti ve saldırıların tahmini gibi alanlarda yapay zekanın sağladığı avantajlar, siber güvenlik stratejilerinin güçlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, kötü niyetli aktörlerin de yapay zekayı kullanarak daha sofistike saldırılar geliştirebileceği unutulmamalıdır. Ancak yapay zekanın sunduğu bu fırsatlar, beraberinde birtakım riskler de getirmektedir. Yapay zeka sistemlerinin yanlış kullanımı veya manipülasyonu, ciddi etik ve güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle yapay zekanın geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde etik kurallar ve standartlar oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Yapay zeka ve siber güvenlik arasındaki ilişki çift yönlüdür. Bir yandan yapay zeka, siber tehditlerle mücadelede önemli bir araç olarak kullanılabilirken, diğer yandan yapay zekanın kendisi de siber saldırıların hedefi olabilir. Yapay zeka sistemlerine yapılan saldırılar, veri bütünlüğünü ve sistem güvenliğini tehdit edebilir. Bu nedenle, yapay zeka uygulamalarının güvenliğini sağlamak, siber güvenlik alanındaki öncelikli konulardan biri olmalıdır. Sonuç olarak, siber güvenlik ve yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu teknolojileri doğru bir şekilde entegre etmek, dijital dünyada güvenliği sağlamak adına kritik bir öneme sahiptir. Bu iki alan arasındaki etkileşimin farkında olarak, hem fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeli hem de karşılaşabileceğimiz riskleri minimize etmeliyiz" diye konuştu.

Seminere konuşması olarak katılan Eğitmen, Yazar Dr. Erdal Özkaya ve Microsoft Data MVP Ömer Çolakoğlu katılımcılara yapay zeka ve siber güvenlik ile ilgili bilgiler verdi. - KAYSERİ