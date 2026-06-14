Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Esmer için tören düzenlendi

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören düzenlendi.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, dün akşam geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esmer için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi. Esmer'in özgeçmişinin okunduğu törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ömrünü memleketimizin dört bir yanında halkımızın refahı için, mutluluğu için harcamış, dört yıl beraber görev yaptığım çok kıymetli bir devlet adamını uğurlamanın hüznü içerisindeyiz. Bugün çok acılıyız. Çünkü Şenol Esmer burada bütün mesai arkadaşlarının şahitliği gibi benim de onunla ilgili şahitliğim; dürüstlüğün, mertliğin, memleketine olan sevdasının, hiçbir işi ihmal etmemesinin ve sürekli disiplinli bir şekilde bu millet için çalışmasına ben de şahitlik ettim. Daha birkaç gün önce buranın bahçesinde burayla ilgili diktiği ağaçları, hemen ön taraftaki yeşillikle ilgili yaptığı çalışmaları gösterirken 'Valim, 15-20 yıl sonra bunun altında oturunca insanlar bizi hatırlarlar' demişti. İşte Kayseri'de onun vefatıyla beraber ona olan vefasını göstermek için bugün buraya gelenler; mesai arkadaşları, mülki idare amirleri, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Kırıkkale'den gelen valimiz hepimiz bir arada Şenol Esmer'in ömründe özellikle Kayseri'deki çalışmalarıyla memleket sevdasına şahitlik ediyoruz. Benim için çok zor bir an. Çünkü dört yıldır en yakın çalışma arkadaşlarımdan birisiydi. Kendimizi bir konuyla ilgili içerisinde zorlukla bulduğumuz bir anda Şenol valimi çağırır, kendisiyle dertleşirdim. Birçok gün saatlerce, bazen geceler boyu istişarelerde bulunduk. Ona veda etmek meslektaşları gibi benim için de çok ayrı bir zorluk. Ben onun valisi konumundayım ancak o bizim meslekte büyüğümüz, ağabeyimiz. Hem bir meslektaşımı hem de bir ağabeyimi uğurlamanın benim açımdan da hüznünü yaşıyorum. Kelimeleri toparlamakta zorlanıyorum" dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namaz sonrası Vali Yardımcısı Esmer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı. Esmer'in cenazesi, yarın Tonya Merkez Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek. - KAYSERİ