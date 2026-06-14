Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Esmer için tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Esmer için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Esmer için tören düzenlendi
14.06.2026 12:53  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Valilikte düzenlenen törenle uğurlanan Esmer, memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer için tören düzenlendi.

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, dün akşam geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Esmer için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi. Esmer'in özgeçmişinin okunduğu törende bir konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ömrünü memleketimizin dört bir yanında halkımızın refahı için, mutluluğu için harcamış, dört yıl beraber görev yaptığım çok kıymetli bir devlet adamını uğurlamanın hüznü içerisindeyiz. Bugün çok acılıyız. Çünkü Şenol Esmer burada bütün mesai arkadaşlarının şahitliği gibi benim de onunla ilgili şahitliğim; dürüstlüğün, mertliğin, memleketine olan sevdasının, hiçbir işi ihmal etmemesinin ve sürekli disiplinli bir şekilde bu millet için çalışmasına ben de şahitlik ettim. Daha birkaç gün önce buranın bahçesinde burayla ilgili diktiği ağaçları, hemen ön taraftaki yeşillikle ilgili yaptığı çalışmaları gösterirken 'Valim, 15-20 yıl sonra bunun altında oturunca insanlar bizi hatırlarlar' demişti. İşte Kayseri'de onun vefatıyla beraber ona olan vefasını göstermek için bugün buraya gelenler; mesai arkadaşları, mülki idare amirleri, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Kırıkkale'den gelen valimiz hepimiz bir arada Şenol Esmer'in ömründe özellikle Kayseri'deki çalışmalarıyla memleket sevdasına şahitlik ediyoruz. Benim için çok zor bir an. Çünkü dört yıldır en yakın çalışma arkadaşlarımdan birisiydi. Kendimizi bir konuyla ilgili içerisinde zorlukla bulduğumuz bir anda Şenol valimi çağırır, kendisiyle dertleşirdim. Birçok gün saatlerce, bazen geceler boyu istişarelerde bulunduk. Ona veda etmek meslektaşları gibi benim için de çok ayrı bir zorluk. Ben onun valisi konumundayım ancak o bizim meslekte büyüğümüz, ağabeyimiz. Hem bir meslektaşımı hem de bir ağabeyimi uğurlamanın benim açımdan da hüznünü yaşıyorum. Kelimeleri toparlamakta zorlanıyorum" dedi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın duasının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan namaz sonrası Vali Yardımcısı Esmer'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Trabzon'a uğurlandı. Esmer'in cenazesi, yarın Tonya Merkez Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından defnedilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Kayseri, Trabzon, Tören, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Esmer için tören düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden son Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu Kahreden son! Kayıp astsubayın cansız bedeni bulundu
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı
A Milli Takım’ın rakiplerinden ABD, Paraguay’a gol oldu yağdı A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı
24 yıllık hasret bitiyor: Montella’dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar 24 yıllık hasret bitiyor: Montella'dan Avustralya maçı öncesi heyecanlı mesajlar
A Milli Takım’ın rakibinden gözdağı Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor A Milli Takım'ın rakibinden gözdağı! Oynadıkları futbolu görenler aynı yorumu yapıyor
Dünya Kupası’nda geceye damga vuran golü ABD’nin yıldızı attı Dünya Kupası'nda geceye damga vuran golü ABD'nin yıldızı attı

13:14
Yol haritası netleşti İşte Özgür Özel’in A, B ve C planları
Yol haritası netleşti! İşte Özgür Özel'in A, B ve C planları
13:03
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı
12:46
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı
12:26
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü
11:23
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
TBMM önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
11:20
Türkiye’yi yıkan Irankunda’dan duygusal itiraf
Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2026 13:24:34. #7.13#
SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Esmer için tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.