Kayseri Valisi Çiçek, vatandaş buluşmasında sorunları dinledi, çözüm talimatı verdi - Son Dakika
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Kayseri Valisi Çiçek, vatandaş buluşmasında sorunları dinledi, çözüm talimatı verdi

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Kayseri Valisi Çiçek, vatandaş buluşmasında sorunları dinledi, çözüm talimatı verdi
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'ndaki vatandaş buluşmasında talep, öneri ve görüşleri tek tek dinledi. Vatandaşların ilettiği sorunların çözümü için kurum yetkililerine gerekli çalışmaları yapmaları yönünde talimat verdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen vatandaş buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve görüşlerini dinledi. Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen buluşmada vatandaşların ilettiği talep ve sorunları tek tek dinleyen Vali Çiçek, ilgili konuların çözümü noktasında kurum yetkililerine gerekli çalışmaların yapılması talimatı verdi.

Kaynak: İHA
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