Kayseri Valisi Gökmen Çicek; mahalle ziyaretlerine devam ederek vatandaşlarla bir araya geliyor.
Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözümü noktasında ilgili kurumlara anında talimat verdi. Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade eden Vali Çiçek; vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda elinden geleni yapacağını belirtti. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Valisi Çiçek, Vatandaşlarla Bir Araya Geliyor - Son Dakika
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