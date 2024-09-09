Vali Çiçek: Öğrenciler Milletimizin Emanetidir - Son Dakika
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Vali Çiçek: Öğrenciler Milletimizin Emanetidir

Vali Çiçek: Öğrenciler Milletimizin Emanetidir

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İlkokul Haftası dolayısıyla İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Program sonrası yaptığı açıklamada, çocukların iyi yetiştirilmelerinin toplumu etkilediğini ve öğretmenlere emanet edilen çocukların milletin emaneti olduğunu belirtti.

09.09.2024 15:18
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, katıldığı İlkokul Haftası programının ardından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımız öğretmenlerine sadece ailelerinin değil, milletimizin emanetidir" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İlkokul Haftası dolayısıyla İlmiye- Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı. Burada öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, hediyeler veren Vali Çiçek, program sonrası yaptığı açıklamasında, "300 bin öğrenciyle beraber Kayseri bir öğrenci kenti. Öğrenci kentinde öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde bu dönemi geçirmelerini çok arzuluyorum. Hem okullarımızda bir kaza bela olmaması hem de eğitimde başlattığımız başarı seviyelerinin yükselmesinin devam etmesini diliyorum. Geçen sene ilk yüzde 16 tane öğrencimiz vardı. İlk binde 34 öğrencimiz vardı. Öğrencilerimiz TÜBİTAK yarışmalarında ilk 4'lere ilk 3'lere girdi. Dolayısıyla bu sene de aynı başarıların devam etmesini bunun yanında da hem eğitim manasında hem çocukların ahlaki değerleri manasında hem vatan ve millet sevgisi manasında iyi bir eğitim almalarını diliyorum. Bu çocuklar sadece sizlerin çocukları değil. Bu çocuklar koca Türk milletinin çocukları. Büyük milletimizin fertleri" dedi.

Bir çocuğun iyi yetiştirilmemesinin sadece aileyi değil toplumu etkilediğini söyleyen Vali Çiçek, "Sadece kendiniz için değil, milletimiz için çocukların iyi yetiştirilmeleri, derslerinin takip edilmesi gerekiyor. Öğretmenlerimize de emanet ettiğimiz bu yavruların en iyi şekilde milletimize, tarihimize, mazimize mahcup olmamak adına emanetlere sahip çıkmalarını özellikle istiyorum. Evlatlarımız, öğretmenlerine sadece ailelerinin değil, milletimizin emanetidir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vali Çiçek: Öğrenciler Milletimizin Emanetidir - Son Dakika

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