Kayseri Valisi Valiler Buluşmasında

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleştirilen Valiler Buluşması programına katıldı. Program hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında düzenlenen Valiler Buluşması Programına katıldık. Programın ilk gününde; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak bizlere hitap ederek kıymetli değerlendirmelerini paylaştılar. Şehirlerimizin ihtiyaçlarını daha güçlü bir koordinasyon ve ortak akılla ele aldığımız bu verimli buluşmanın; milletimize sunulan hizmetlerin kalitesini daha da artıracağına inanıyor, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ