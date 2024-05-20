Kayseri Valisi ve Belediye Başkanları Kadın Üretici Pazarını Gezdi

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarını gezdi. Vali Gökmen Çiçek'e eşi Sümeyra Çiçek de eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun da yaşandığı pazarda stantları gezen Vali Çiçek ve belediye başkanları Büyükkılıç ile Yalçın, hem alış veriş yaptı hem de tezgah başındaki kadınlarla sohbet ederek hal hatır sordu.

Yoğun ilginin yaşandığı pazarda vatandaşlar hem güzel havanın hem de satışa sunulan otantik ürünlerle alış verişin keyfini çıkardı. - KAYSERİ