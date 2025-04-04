Kayseri'ye 2,4 Milyar TL Yatırım: Kırsal Mahallelere Önem Veriyoruz - Son Dakika
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Kayseri'ye 2,4 Milyar TL Yatırım: Kırsal Mahallelere Önem Veriyoruz

Kayseri\'ye 2,4 Milyar TL Yatırım: Kırsal Mahallelere Önem Veriyoruz

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal ilçelere yapılan yatırımların toplamda 2,4 milyar TL'yi bulduğunu belirtti. Her mahallenin eşit derecede değerli olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, kırsal hizmetlerin geliştirilmesi hedefinde kararlılık gösterdi.

04.04.2025 12:01  Güncelleme: 12:04
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 2019 yılından bugüne kadar kırsal ilçelere yapılan yatırımların toplamda 2,4 milyar TL'yi bulduğunu belirterek, "Kayseri'nin her mahallesi bizim için önemli. Kırsal ile merkez arasında hiçbir fark yok" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 yıllık belediye başkanlığı döneminde, kırsal ilçelere verdiği güçlü destekle dikkat çekti. 2019 yılından itibaren yapılan toplam yatırım miktarının 2,4 milyar TL'yi bulduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'nin her mahallesi eşit derecede bizim için değerli. Kırsal mahallelerimize sunduğumuz hizmetler, bu anlayışın bir yansımasıdır" dedi. Büyükkılıç, göreve geldikleri günden itibaren 361 mahallede kilitli parke döşeme, 448 mahallede çocuk oyun grubu, 135 mahallede halı saha yapımı gibi pek çok önemli projeye imza atıldığını belirtti. Ayrıca, Başkan Büyükkılıç, 459 mahallede sosyal tesisler, camiler ve okullar gibi yapılar inşa edilirken, 279 mahallede mezarlık duvarları ve 193 mahallede hazır beton mezar yapımı gerçekleştirildiğini söyledi. Büyükkılıç, Kayseri'nin kırsal kesimlerine verdiği desteğin en önemli örneklerinden birinin de asfalt ve yol çalışmaları olduğunu vurguladı. 6 yıl boyunca kırsal mahallelerde toplamda 1,4 milyon metrekare asfalt kaplama yapıldığını ve yol yapımının yanı sıra kırsal mahalle yollarının bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'ye yapılan yatırımların toplamda 674 milyon 366 bin TL kırsal hizmetlere, 1 milyar 785 milyon 585 bin TL ise kırsalda yol yatırımlarına olmak üzere toplamda 2 milyar 459 milyon 951 bin TL'lik dev bir yatırım yapıldığını belirtti. Büyükkılıç, "Kayseri'yi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak için hem merkezde hem de kırsalda ihtiyaç duyulan her projeyi hayata geçirmeye devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Son olarak, Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışının devam edeceğini vurgulayarak, "Kırsal mahallelerimizin kalkınması, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması bizim önceliğimiz oldu. Bu hizmetler artarak devam edecek şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'ye 2,4 Milyar TL Yatırım: Kırsal Mahallelere Önem Veriyoruz - Son Dakika

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