Kayseri'ye Kitap Kafe Müjdesi - Son Dakika
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Kayseri'ye Kitap Kafe Müjdesi

Kayseri\'ye Kitap Kafe Müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeni 5 Yıl Kültür Sanat Projeleri çerçevesinde kitap kurtlarına müjde niteliğinde olacak Kitap Kafe'yi kütüphaneler şehri Kayseri'ye kazandıracaklarını duyurdu.

04.05.2024 10:46  Güncelleme: 10:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeni 5 Yıl Kültür Sanat Projeleri çerçevesinde kitap kurtlarına müjde niteliğinde olacak Kitap Kafe'yi kütüphaneler şehri Kayseri'ye kazandıracaklarını duyurdu.

Eğitime, öğrenmeye ve öğrenciler başta olmak üzere gençlere verdiği özel önem doğrultusunda gelecek nesillerin daha donanımlı bir şekilde yetişmesi için yeni hizmete sunduğu kütüphaneler ile kadim kenti kütüphaneler şehri haline getiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kitapseverlerin yeni gözdesi olacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Öğrenci ve genç dostu, eğitim ve bilimin kentteki en güçlü destekçisi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yoğun ilgi gören ve sayılarını arttırdıkları kütüphanelerin yanı sıra kitap kurtları için bir müjdeleri daha olduğunu kaydederek, "Merkez Halk Kütüphanemizin hemen yanı başına bölgenin gözbebeği olacak bir projeyi, Kitap Kafe'yi yapacağız. Büyükşehir Belediyesi hizmet binamızın ve kütüphanemiz arasında kalan daha önce çay bahçesi olarak hizmet veren mekanı Kitap Kafe olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin 13 kütüphane ile kitapseverlere hizmet verdiğini hatırlatarak, "Yakın zamanda hizmete açtığımız Yakut Semt Kütüphanemiz ile Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde nezih ortamları, kitap ve diğer eserlerin yanı sıra teknoloji donatıları ile kaliteli hizmet veren kütüphanelerimizin sayısını 13'e çıkardık. Merkez Halk Kütüphanemizi de 7/24 kütüphaneye dönüştürerek kitap kurtlarımızı ve öğrencilerimizi sevindirmiştik. Kütüphanelerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi inşallah Kitap Kafe projemizle kitap kurtlarına güzel bir ortam daha armağan etmiş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşayacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda çalışmaları başlatılması ve en kısa sürede hizmete açılması planlanan Kitap Kafe, kütüphane bölümü, kafeteryası, okuma ve yeme içme alanları ile kitapseverlerin yeni gözdesi olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'ye Kitap Kafe Müjdesi - Son Dakika

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