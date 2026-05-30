Kayseri'ye Oto Galericiler ve Kiralamacıları Odası Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'ye Oto Galericiler ve Kiralamacıları Odası Kuruluyor

Kayseri\'ye Oto Galericiler ve Kiralamacıları Odası Kuruluyor
30.05.2026 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilal Atabey, Kayseri Oto Galericiler ve Kiralamacıları Esnaf Odası'nın kurulma yetkisini aldı.

Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Atabey; Kayseri Oto Galericiler ve Oto Kiralamacıları Esnaf Odası kurulum yetkisi aldı. Yetkinin Ticaret Bakanlığı tarafından tebliğ edildiğini kaydeden Atabey; "Odanın kurulması bizler için çok önemli. Bize nasip oldu, en kısa zamanda odayı kurup hayata geçireceğiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından Kayseri Oto Galericiler ve Oto Kiralamacıları Esnaf Odası kurulum yetkisi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Atabey'e tebliğ edildi. En kısa sürede odayı kurarak hayata geçireceklerini kaydeden Bilal Atabey; "Bizler; oto alım satım ve oto kiralama yapan sektörün temsilcileriyiz ve bu işten ekmek kazanıyoruz. Bizim işimizin temsilcisi olarak seçildik. Bu işin sıkıntıları nedir diye baktığımızda 30 yıldır bir odamız yok. Oto alım satım yapan ve oto kiralayan arkadaşların çoğu Argıncık Esnaf Odası, Minibüsçüler Odası, Servisçiler Odası, Şoförler Odası'ndalar. Hiçbir oda bizim sıkıntımızı ve problemimizi bilmiyor. Çünkü bizim işimizi yapmıyorlar. Bunun için kendi odamızın olması zorunluluğunu gördük ve Ticaret Bakanlığı'na durumu ilettik. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ile istişare etik ve Kayseri'de Oto Alım Satım ve Oto Kiralama Odası'nın elzem olduğunu gördük. Ticaret Bakanlığı bize uygunluk sağladı, şahsıma Kayseri Oto Alım Satım ve Oto Kiralama Odası Başkanlığı'nı kurma yetkisi verdi. Bunun için Ticaret Bakanlığı'na, Şeyhi Odakır ve Mustafa Alan Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Odamızın Kayseri'ye, oto alım satım ve kiralama yapan arkadaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Oto alım satım ve kiralama yapan esnafların sorunlarını daha hızlı ve güçlü bir şekilde çözebilmek için kurulacak odanın elzem olduğunun altını çizen Atabey; "Odanın kurulması bizler için çok önemli. Bize nasip oldu, en kısa zamanda odayı kurup hayata geçireceğiz. Sıkıntıları çözme noktasında, esnaflarımızla iletişim noktasında oda bizlere önemli kolaylıklar sağlayacak. Büyüyen ve gelişen otomotiv sektöründe site yapma gerekliliğimiz var. Oto alım satım için ilan verdiğimiz firmalar bizden afaki fiyatlar istiyor. Bunların bakanlıklar düzeyinde durdurulması ve dengelenmesi için odanın kurulma gerekliliğini tespit ettik. Toplu şekilde hareket edebilmemiz için oda olmak zorunluluğu vardı. Vergi Dairesi ile ilgili sıkıntılarımızı çözeceğiz. Esnaflar arasında sıkıntılar çıkıyor, alıcı-satıcı arasında sıkıntılar çıkıyor. Kimin haklı, haksız olduğu kurulacak hakem heyetiyle tespit edilecek. Dükkanımızı, evimizi yapacağız. Şahıs firması olup oto alım satımı yapan, oto kiralama yapan arkadaşlarımızın odamıza kayıt olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'ye Oto Galericiler ve Kiralamacıları Odası Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Rusya, Ermenistan’dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı Rusya, Ermenistan'dan gelen milyonlarca şişe maden suyunun satışını yasakladı
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Sel Hatay’ı adeta yuttu Sel Hatay'ı adeta yuttu
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, İstanbul yönünde trafik durma noktasına geldi
Tedesco imzayı attı İşte yeni takımı Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

14:27
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
Kılıçdaroğlu: Gafilleri koynumda beslediğim için, FETÖ ajanlarını fark edemediğim için beni affedin
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
14:11
Mansur Yavaş’ın zor anları Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
Mansur Yavaş'ın zor anları! Atılan slogan nedeniyle konuşamadı
14:09
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde esti gürledi: Hesap soracağım hesap
13:55
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
Bir ilimiz bu olayla çalkalanıyor! Çocuk parkında uygunsuz görüntüler
13:29
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında İlk fotoğraf geldi
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 15:02:37. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'ye Oto Galericiler ve Kiralamacıları Odası Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.