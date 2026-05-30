Kayseri\'ye Oto Galericiler ve Kiralamacıları Odası Kuruluyor

Ticaret Bakanlığı tarafından Kayseri Oto Galericiler ve Oto Kiralamacıları Esnaf Odası kurulum yetkisi, Anadolu Oto Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Atabey'e tebliğ edildi. En kısa sürede odayı kurarak hayata geçireceklerini kaydeden Bilal Atabey; "Bizler; oto alım satım ve oto kiralama yapan sektörün temsilcileriyiz ve bu işten ekmek kazanıyoruz. Bizim işimizin temsilcisi olarak seçildik. Bu işin sıkıntıları nedir diye baktığımızda 30 yıldır bir odamız yok. Oto alım satım yapan ve oto kiralayan arkadaşların çoğu Argıncık Esnaf Odası, Minibüsçüler Odası, Servisçiler Odası, Şoförler Odası'ndalar. Hiçbir oda bizim sıkıntımızı ve problemimizi bilmiyor. Çünkü bizim işimizi yapmıyorlar. Bunun için kendi odamızın olması zorunluluğunu gördük ve Ticaret Bakanlığı'na durumu ilettik. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ile istişare etik ve Kayseri'de Oto Alım Satım ve Oto Kiralama Odası'nın elzem olduğunu gördük. Ticaret Bakanlığı bize uygunluk sağladı, şahsıma Kayseri Oto Alım Satım ve Oto Kiralama Odası Başkanlığı'nı kurma yetkisi verdi. Bunun için Ticaret Bakanlığı'na, Şeyhi Odakır ve Mustafa Alan Başkan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Odamızın Kayseri'ye, oto alım satım ve kiralama yapan arkadaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Oto alım satım ve kiralama yapan esnafların sorunlarını daha hızlı ve güçlü bir şekilde çözebilmek için kurulacak odanın elzem olduğunun altını çizen Atabey; "Odanın kurulması bizler için çok önemli. Bize nasip oldu, en kısa zamanda odayı kurup hayata geçireceğiz. Sıkıntıları çözme noktasında, esnaflarımızla iletişim noktasında oda bizlere önemli kolaylıklar sağlayacak. Büyüyen ve gelişen otomotiv sektöründe site yapma gerekliliğimiz var. Oto alım satım için ilan verdiğimiz firmalar bizden afaki fiyatlar istiyor. Bunların bakanlıklar düzeyinde durdurulması ve dengelenmesi için odanın kurulma gerekliliğini tespit ettik. Toplu şekilde hareket edebilmemiz için oda olmak zorunluluğu vardı. Vergi Dairesi ile ilgili sıkıntılarımızı çözeceğiz. Esnaflar arasında sıkıntılar çıkıyor, alıcı-satıcı arasında sıkıntılar çıkıyor. Kimin haklı, haksız olduğu kurulacak hakem heyetiyle tespit edilecek. Dükkanımızı, evimizi yapacağız. Şahıs firması olup oto alım satımı yapan, oto kiralama yapan arkadaşlarımızın odamıza kayıt olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ