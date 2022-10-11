Kayseri yerel haberleri... Hacılar'da caddeler modern yüzüne kavuşuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri yerel haberleri... Hacılar'da caddeler modern yüzüne kavuşuyor

11.10.2022 12:23
Kayseri yerel haberleri... Hacılar'da caddeler modern yüzüne kavuşuyor

Gelen Kayseri haberlerine göre Hacılar Belediyesi ilçenin işlek caddelerinden biri olan Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi'nde alt yapının ardından kilitli parke yol yapım çalışmasını da tamamlıyor.

Hacılar Belediyesi ilçenin işlek caddelerinden biri olan Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi'nde alt yapının ardından kilitli parke yol yapım çalışmasını da tamamlıyor.

İlçenin dört bir yanındaki altyapı ve üstyapı çalışmalarına yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hacılar Belediyesi, şimdi de ana caddelerden biri olan Hasandağı Caddesi'nde yenileme çalışması yürütüyor. Hacılar'da ulaşım kalitesinin artması adına çaba sarf eden ve ekiplerin çalışmasını her fırsatta yerinde inceleyen Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Yukarı Mahalle Hasandağı Caddesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Başkan Özdoğan yaptığı açıklamada; "Alt yapısı biten alanlarımızda üst yapı çalışmalarına devam edeceğimizi söylemiştik. Bugün burada Hasandağı Caddesi'nde kilitli parke yol yapım çalışmasında sona geldik. Burada yapılan çalışmaları da yerinde görmek için teknik arkadaşlarımızla sahadayız. Hasandağı Caddesi bağlantılarıyla birlikte yaklaşık 2,5 kilometrelik bir hattan oluşuyor. Yaklaşık 20 bin metrekarelikte bir kilitli parke döşemesi söz konusu. Burada değerli vatandaşlarımızın göreceği gibi çalışmalarla birlikte yolun da ne kadar genişlediği ne kadar konforlu bir hale geldiği ortaya çıkmış olacak. Vatandaşlarımız kış gelmeden konforlu yollarda seyahatlerini yapabilecek. Bu noktada modern Hacılar için güzel Hacılar için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Üst yapı çalışmaları hava şartlarının el verdiği müddetçe, aralık sonuna kadar devam edecek. Tüm emeği geçen ekibime teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti Başkanlardan oda başkanlarına hayırlı olsun ziyareti Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın turizm rotası bu kez Hürmetçi oldu Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın turizm rotası bu kez Hürmetçi oldu
Kaynak: İHA

Hacılar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri yerel haberleri... Hacılar'da caddeler modern yüzüne kavuşuyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 İş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:07:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri yerel haberleri... Hacılar'da caddeler modern yüzüne kavuşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement