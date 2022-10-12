Kayseri yerel haberleri: Melikgazi'de kadınlar hem üretecek hem kazanacak

Melikgazi Belediyesi, Melikgazi Kaymakamlığı ve Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile iş birliği ile kadınların el emeği ile yaptıkları ürünlerin satışının sağlanması için protokol imzalandı.

Üretimle ve istihdamla büyüyen Kayseri için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, şunları söyledi:

"İmzaladığımız protokolünden dolayı özellikle kadınlarımıza yeni istihdam alanı, yeni çalışma imkanı, yeni bir bütçe sunan kadın kooperatifinin üretim ve işletmesi ile ilgili yaptığımız bu protokolün hayırlı olmasını temin ediyorum. Kadınlarımız mücadeleci. Şu anda da onların desteğe ihtiyacı var. Biz de elimizi taşın altına koyup elimizden geldiğince destekleyerek bu kooperatifin büyümesi ve kadınlarımızın üretim ve işletme ile aile bütçesine destek vermesi konusunda yardımcı olacağız. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyin desteği ve teşvikiyle oluşan bu güzel projede emeği geçen başta Melikgazi Kaymakamı'mız Sayın Bülent Karacan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise, "Melikgazi Belediyemiz, Kaymakamlığımız ve Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Kayseri'deki kadınlarımızın istihdamını ve üretime katılmasını artırmak için yaptığımız protokolün hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kardelen Güçlü Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hürmet Tembih, "Bizlere kapılarını açan ve destek olan Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Üretmeye devam edeceğiz. Kayseri'deki kadınlarımızı ürettirip, ekonomiye destek olmaya çalışacağız" diye konuştu. - KAYSERİ