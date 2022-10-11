Kayseri yerel: "Kadınlar omuz omuza" farkındalık yolculuğuna Forum Kayseri'de devam ediyor

Memorial Sağlık Grubu ve İyi Niyet Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen, hayatı tek başına omuzlayan kadınlarımızı istihdam ederek iş yaşamına kazandırmak ve gelecek kurmalarına yardımcı olmak için toplumsal bir bilinç oluşturacak "kadınlar omuz omuza" sosyal sorumluluk projesi farkındalık yolculuğuna Forum Kayseri'de devam ediyor.

'Kadına değer' teması ile temellerini oluşturulan "kadınlar omuz omuza" sosyal sorumluluk projesi; herhangi bir nedenle toplumdan uzaklaşmış, mesleği olmayan, yaşamını tek başına sürdürmeye çalışan, barınma ve hayatını sürdürebilmek için yardıma ihtiyaç duyan, eğitim hakkından mahrum kalmış tüm kadınlarımızı topluma kazandırmak ve iş yaşamına adapte edebilmeyi amaçlıyor. Serginin Konsepti "Güçlü ve Özgür Kadınlar"

Sinema, televizyon, müzik ve moda dünyasından pek çok ünlü ismin kadına destek mesajlarının yer aldığı fotoğraflarla, zorlu bir hayat mücadelesi içindeyken yolları Memorial ile kesiştikten sonra yeni bir yaşama kavuşan kadınlarımızın fotoğraflarından oluşan sergi umudun her koşulda daima var olması gerektiğinin açık bir göstergesi niteliği taşıyor.

Sergi Forum Kayseri'de

Mart ayında lansmanı gerçekleştirilen "Kadınlar Omuz Omuza" projesi, 06 - 20 Ekim tarihleri arasında Forum Kayseri Alışveriş Merkezi'nde sergilenerek kadın istihdamı ve kadınların meslek sahibi olabilmelerine yönelik farkındalık oluşturmaya devam edecek.

Forum Kayseri tüm ziyaretçilerini bu anlamlı sergiye davet ediyor. - KAYSERİ