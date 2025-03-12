Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

280 milyon TL'ye mal olan merkezde bağımlılara hizmet verilmeye başlandı, personel göreve başladı.

12.03.2025 15:32
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Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, yeni açılan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatında çalışan ustanın bile hayırsever olduğunu söyleyerek, "Rehabilitasyon merkezimiz tefrişatı hariç 280 milyon TL maliyeti var" dedi.

Bundan sonraki süreci daha iyi aktarmaları gerektiğini söyleyen Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, "Biz hep projeyi anlattık, yapıyı anlattık, hayırseverlerin dikkatini çektik, desteğini aldık. Şehir dışından beni takip eden arkadaşlarım bile yazmışlar. "15-16 ayda canlı yayınla inşaat yaptın, her aşamasına İstanbul'dan şahit olduk. Şimdi bitirdiniz Allah razı olsun" yazmış. Fakat bundan sonra süreci iyi aktarmamız lazım. Mesela bugün sabah 2 bağımlı rehabilitasyon merkezine gidip bizi alın hemen diye tedavi olmak istediklerini binaya giderek sunmuşlar. Binada faaliyetimiz başladı. Personelimiz göreve başladı. Bir takım eğitimlerini de alıyorlar. Şu an 28-29 personelimiz görev yapıyor. Maliyetlerin artması çok ciddi bütçeler gerektiriyordu. Biz bu anlamda yapıyı 1'e düşürdük. Biz bu binayı yapalım, bitirelim, açalım. Ondan sonra zamanla neler olur görürüz dedik. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanıma da yapım aşamasında bilgi ulaştırıldı. Sonrasında kadın-erkek ayrı ayrı olabilir mi şeklinde bir talep geldi ve mevcut binamızı 20-20, 10-30 hatta 5-35 dengelenebilecek şekilde erkek ve kadın olarak ayırdık" dedi.

Çifçi, tefrişat hariç merkezin 280 milyon TL maliyeti olduğunu söyleyerek, "Rakamlarda bir karşılaştırma yaptım. Baktım toplasan bura bitmez nasıl bitti diye düşündüm. Burası bize 280 milyon TL'ye mal olmuş, buna tefrişi dahil değil. Tefrişi zaten Yeşilay Genel Merkez üstlendi. Biz sadece binanın başından itibaren yapımı kısmındayız. Fakat öyle 280 milyona güvenip de iyi biz yapalım demedik. O rakama bir daha kolay kolay yapılmaz. Çünkü 10 liralık iş 5 liraya yapıldı. İnşaatımızın fayans ustası yani normal para ile çalıştığımız usta bu. Tam rakamları hatırlamıyorum ama 1 milyon TL'lik iş yaptı. 500 bin TL'si benden olsun dedi. Yani buranın ustası dahi hayırseverdi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı - Son Dakika

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