Kayserili motosikletçiler sezonu açtı - Son Dakika
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Kayserili motosikletçiler sezonu açtı

10.04.2022 16:03

Kayserili motosikletçiler sezonu açtı Kayserili motosikletçiler, düzenledikleri etkinlikle 'bahara merhaba' diyerek sezonu açtı.

Kayserili motosikletçiler sezonu açtı

KAYSERİ - Kayserili motosikletçiler, düzenledikleri etkinlikle 'bahara merhaba' diyerek sezonu açtı.

Profesyonel Motosiklet Sevdalıları tarafından Köşk Mahallesi Köşk Sosyete Pazarı önünde organize edilen etkinlikte, kentte bulunan motosiklet kulübü ve grupları buluştu. Çeşitli motosiklet kulübü üyeleri bir araya gelerek 'bahara merhaba' diyerek yeni motosiklet sezonunu açtı. Çeşitli eğlencelerin de düzenlendiği etkinliğe katılanlar gönüllerince eğlendi. Sezonu açtıklarını ifade eden Profesyonel Motosiklet Sevdalıları Türkiye Başkanı Erbay Kara; "Kayseri'deki kulüp başkanlarımızla bir araya geldik. Sezon açılışından herkese selamlar" dedi.

Diğer motosiklet kaptanları da kentteki motosiklet kulüp ve gruplarının sezonu açtığı için burada olduklarını belirterek herkese kazasız, belasız bir sezon dilediler.

Kayserili motosikletçiler sezonu açtı
Kayserili motosikletçiler sezonu açtı
Kayserili motosikletçiler sezonu açtı

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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