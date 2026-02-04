Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin hayatını kaybeden annesi Ayşe Büyüksimitci son yolculuğuna uğurlandı.
KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin annesi Ayşe Büyüksimitci, yaşlılığa bağlı hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti. Merhume Büyüksimitci'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın kıldırdığı cenaze namazına, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, KTO Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?