Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kaza geçiren depremzedeye destek oldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri, 6 Şubat depreminden etkilenerek Bilecik'e taşınan aile üyesine geçirdiği kaza sonucu destek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Depremden etkilenip ilimize taşınan şehit yakını Mehmet Ağabey'i geçirdiği kaza sonucu ziyaret edip geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Ne depremden etkilenen vatandaşlarımızı ne de şehit yakınları unutmuyoruz, onlara hizmet etmeyi şeref biliyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK