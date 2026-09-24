Kaza verilerini hukuka aykırı ele geçirdiği iddiasıyla 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kaza verilerini hukuka aykırı ele geçirdiği iddiasıyla 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı iddiasıyla 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildiler.

Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve elde edilen bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kaza verilerini hukuka aykırı ele geçirdiği iddiasıyla 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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