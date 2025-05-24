Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin ismi parkta yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin ismi parkta yaşatılacak

Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin ismi parkta yaşatılacak
24.05.2025 13:57  Güncelleme: 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi tarafından Sacır Mahallesi'nde yaptırılan parka 2022 yılında hayatını kaybeden gazeteciler Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen'in ismi verildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından Sacır Mahallesi'nde yaptırılan parka 2022 yılında hayatını kaybeden gazeteciler Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen'in ismi verildi. Başkan Umut Yılmaz, Tanrıöver ve Esen ailelerinin yaşadığı hüznün, çocukların gülen yüzleri ile bir nebze olsun dindirileceğini söyledi.

Gaziantep'te 20 Ağustos 2022 tarihinde Nizip otoyolunda meydana gelen kazada aralarında gazeteciler Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammet Abdulkadir Esen'in bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Tanrıöver ve Esen'in meslektaşlarının isteğini kırmayarak büyük bir vefa örneği gösterdi. Yılmaz'ın aylar öncesinde iki gazetecinin ismini yaşatılmasına yönelik verdiği söz yerine getirildi. Genç gazetecilerin ismi Sacır Mahallesi'nde yaptırılan parka verildi.

Umut Yakup Tanrıöver-Muhammet Abdulkadir Esen Parkı

Umut Yakup Tanrıöver-Muhammet Abdulkadir Esen Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törene, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Belediye Meclis Üyeleri Meryem Aybüke Sağlam, Sait Yalçın, Ali Özçelik, Cuma Hava, Burak Kaya, Tanrıöver'in annesi Zeynep ve Babası Mutlu Tanrıöver ile kardeşleri, Muhammet Abdulkadir Esen'in annesi Emine ve Babası Cemal Esen ile kardeşleri, gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ailelerimiz, çocukların mutluluğuyla hüznünü giderecek

Başkan Umut Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada sözlerine genç gazetecileri rahmet ve özlemle anarak başladı. Umut ve Muhammet'in mesleğini layıkıyla yerine getiren gazeteciler olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bugün çok güzel iki kardeşimizin ismini bu parkta yaşatmak için bir aradayız. Aileleri isimlerinin yazılı olduğu tabelayı her gördüğünde hüzünlenecekler belki ancak burada gülen her çocuğu gördüklerinde mutlu olacaklardır. Ailelerimizin üzüntüsünü bir nebze olsun dindirebildiysek ne mutlu bize. Buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Parkımız, mahallemiz ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Yılmaz'a vefa teşekkürü

Oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Tanrıöver ve Esen ailelerini Başkan Yılmaz teselli etti. Törende kısa bir konuşma yapan Mutlu Tanrıöver ve Cemal Esen, Başkan Yılmaz ve ekibine gösterdikleri büyük vefa örneğinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ise Başkan Yılmaz'ın kısa sürede isteklerine yanıt vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve aileler parkı gezdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şehitkamil, gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin ismi parkta yaşatılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı Alman turist elektrikli scooter ile tarihi eser kaçırırken yakalandı
Okul inşaatında insan kemikleri ve kafatası çıktı Okul inşaatında insan kemikleri ve kafatası çıktı
Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor Efsane stat 95 yıl sonra yıkılıyor
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın kaçma anı güvenlik kamerasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
Oğuz Murat Aci’nin annesiyle eşi canlı yayında tartıştı: O bedduayı çocuğuma mı ediyorsun Oğuz Murat Aci'nin annesiyle eşi canlı yayında tartıştı: O bedduayı çocuğuma mı ediyorsun?
Türkiye’de kuraklık alarmı Gıda fiyatları fırlayabilir Türkiye'de kuraklık alarmı! Gıda fiyatları fırlayabilir
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu

13:30
Konya’da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı
Konya'da büyük fuhuş operasyonu: 21 şüpheli tutuklandı, 74 kadın kurtarıldı
13:12
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
Borsa soruşturmasında Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı
12:04
Türkiye’nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında ara karar açıklandı
Türkiye'nin konuştuğu tekel bayii cinayeti davasında ara karar açıklandı
11:57
Bakanlık firmaları ifşa etti İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
18:55
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna devam kararı
Görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna devam kararı
17:59
Süper Lig’e son bilet 1. Lig’de play-off finalinin adı belli oldu
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
17:48
Casus kamera ile tüm Türkiye’yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
17:41
Üniversiteliler yüzde 74’lük zammı protesto etti
Üniversiteliler yüzde 74'lük zammı protesto etti
17:40
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
16:58
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
Sıcak havadan bunalan Mauro Icardi ve China Suarez, havuzda aşka geldi
16:54
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu
16:52
14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü Evde başından vurulmuş halde bulundu
14 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Evde başından vurulmuş halde bulundu
16:49
Maaşı da belli Yunus Akgün imzayı atıyor
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
16:28
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2025 14:37:16. #7.12#
SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin ismi parkta yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.