Kazakistan\'da Nevruz Bayramı Coşkusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 17:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar sürerken, başkent Astana'da 200'den fazla etkinlikle bayram coşkusu yaşanıyor.

Orta Asya'dan Ortadoğu'ya ve Balkanlar'a kadar geniş coğrafyada yaşayan halklar, bahar bayramı Nevruz'u kutluyor. Türk dünyasının ortak bayramlarından biri olan ve baharın gelişi ile doğanın yeniden canlanmasını simgeleyen bayram, Kazakistan'da da geniş katılımla kutlanıyor. Başkent Astana'da Nevruzname programı kapsamında bu yıl 200'den fazla etkinlik planlandı. Kentin farklı noktalarında kurulan bayram alanlarında geleneksel Kazak yurtları yer alırken, el sanatları stantları açıldı ve ziyaretçilere Nevruz çorbası ikram edildi.

Kutlamalar çerçevesinde konserler, panayırlar ve geleneksel gösteriler düzenlenirken; güreş, halat çekme ve okçuluk gibi milli oyunlar da yoğun ilgiyle takip edildi. Meydanlarda kurulan alanlarda ünlü sanatçılar sahne aldı. Atölyeler ve farklı kültürel programlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nevruzname programı 23 Mart'a kadar devam edecek. - ASTANA

Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, Etkinlikler, Kazakistan, Kültür, Astana, Sanat, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 18:18:50. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.