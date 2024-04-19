Kazdağları Bahar Aylarında Yeşilin Binbir Tonuna Büründü

Yerel

Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeşilin binbir tonuna büründü. Bu güzel manzara dron ile görüntülendi.

Kazdağları'nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken ve milli parkı da içinde barındıran Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu dron ile görüntülendi. - BALIKESİR