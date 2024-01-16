 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazdağları'nda Kar Altında Gizlenen Doğal Güzellikler - Son Dakika
Üye Girişi

Kazdağları'nda Kar Altında Gizlenen Doğal Güzellikler

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde bulunan Kazdağları, geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında beyaz örtünün altında kaldı. Çam, meşe ve kayın ormanlarıyla ünlü olan Kazdağları, endemik bitkileriyle de dikkat çekiyor. Dron kamerasıyla havadan çekilen görüntüler, kar altındaki bu doğal güzellikleri gözler önüne seriyor.

Kazdağları\'nda Kar Altında Gizlenen Doğal Güzellikler
16.01.2024 - 09:30,
Abone Ol

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde Kazdağları'nda geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında dağlar beyaz örtünün altında kaldı. Bu seyri doyumsuz manzara dron ile görüntülendi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında Kazdağları'nda kar yüksekliği bazı bölgelerde 10 santimetreyi geçti. Kazdağları'nın çam, meşe ve kayın ormanları kar yağışı sonrasında beyaz örtünün altında kaldı. Onlarca endemik bitkiye ev sahipliği yapan Kazdağları kar yağışı sonrasında beyaz örtü ile seyri doyumsuz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'nın kar altındaki güzellikleri ise dron kamerası ile havadan görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Hava Durumu, Doğa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazdağları'nda Kar Altında Gizlenen Doğal Güzellikler - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:38 Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 09:59:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda Kar Altında Gizlenen Doğal Güzellikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement