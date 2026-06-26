Kazdağları Yangın Güvenliği İçin Hazır

Kazdağları'nın zümrüt yeşili ormanları 2 bayraktar, 4 amfibi uçak, 2 helikopter ile yüzlerce ateş savaşçısına emanet. Bölge sınırlarını tarayan TB2 İHA'lar termal kameraları sayesinde ısınmayı tespit edip kıvılcım başlamadan orman yangınlarını haber verecek.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Edremit ilçesinde Kazdağları ve çevresini korumak için görev yapan KA 32 C tipi helikopterin konuşlandığı heliportta açıklamalarda bulunarak 2026 yılı yangınla mücadele stratejisini ve alınan karadan havaya tüm tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yurt çapında 14 adet İHA, 29 adet uçak ve 114 adet helikopterle pozisyon aldığını belirten Şen, Balıkesir genelinde yeşil vatanı korumak adına tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Temmuz'da 2 uçak daha dahil olacak

Bölge genelindeki hava gücünün detaylarını aktaran Orman Bölge Müdürü Musa Şen, şu anda Edremit Koca Kır deposunda bir adet, Balıkesir havalimanında ise bir adet olmak üzere toplam iki adet yangın söndürme helikopterinin müdahaleye hazır bekletildiğini dile getirdi. Haziran başından itibaren Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda iki adet küçük amfibi uçağın göreve başladığını müjdeleyen Şen, 1 Temmuz'dan itibaren de Balıkesir merkez havalimanına iki adet uçağın daha konuşlanacağını belirtti.

Kıvılcım yere düşmeden TB2'ler haber verecek

Meteorolojik ve topografik riskler doğrultusunda Çanakkale ve Akhisar'da konuşlu iki adet Bayraktar TB2 İHA'nın bölge sınırlarını sürekli taradığını ifade eden Şen, İHA'ların termal kameraları sayesinde henüz kıvılcım dahi başlamadan, sadece ısınmayı tespit ederek yangınları bildirdiğini, büyük yangınlarda ise havadan anlık görüntü desteğiyle müdahale gücünü artırdığını söyledi. Hava gücünün tepe yangınlarını yere indirmek ve enerjiyi düşürmek için kritik rol oynadığını belirten Şen, helikopterlerin standart depoyla 2 saat havada kalabildiğini, 12 dakika olan kalkış süresini aldıkları önlemlerle 8-9 dakikaya indirdiklerini, uçakların ise ihbardan sonra 15 dakikada kalkış yaptığını sözlerine ekledi.

600 ateş savaşçısı göreve hazır

Yangınlarda esas başarıyı kara gücünün sağladığına dikkat çeken Bölge Müdürü Şen, 29 adet ilk müdahale aracının 7/24 sahada devriye atarak hem riskleri erken tespit ettiğini hem de anonslarla köylüleri bilinçlendirdiğini aktardı. Karadan müdahale için 71 adet arazöz, ikisi büyük tonajlı olmak üzere 23 adet su ikmal aracı ve 600'e yakın yangın söndürme işçisinin hazır bulunduğunu belirten Şen, 17'si otomatik gözetleme sistemine sahip 29 yangın kulesinin yanı sıra 29 yangın yönetim merkezi personeli ve 200'ü teknik olmak üzere toplamda 800'ü aşkın personelle teyakkuzda olduklarını bildirdi. Hava araçlarının su ihtiyacı için il genelinde birbirine en fazla 5 kilometre mesafede 114 adet yangın havuzunun bulunduğunu, ayrıca diğer kurumlara ait 129 adet gölet ve barajın yer aldığını kaydeden Şen, bu yakınlık sayesinde helikopterlerin 6-7 dakikada bir su atımı gerçekleştirebildiğini, Edremit Körfezi ve Marmara Denizi sayesinde iki cepheden de denizden su alımı yapılabildiğini vurguladı.

"Hasat makinelerinde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurun"

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte çiftçilere yönelik hayati uyarılarda bulunan Musa Şen, geçen yıl orman dışı alanda çıkan ve ormana hiç sirayet etmeyen 434 adet yangına müdahale etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Hububat hasadının henüz yeni başlamasının üzerinden sadece on gün geçmesine rağmen 34 adet tarla yangınının meydana geldiğini ve bu yangınlarda çiftçilerin 350 dekarın üzerinde biçilmiş alanının zayi olduğunu açıklayan Şen, üreticilerin kendi can ve mal güvenlikleri için hasat makinelerinde mutlaka yangın tüpü bulundurmalarını ve yangın koordinasyon kurulu kararı gereği sahada traktöre bağlı 3 tonluk su tanklarını hazır etmelerini hassasiyetle rica ederek sözlerini tamamladı. - BALIKESİR