Kazdağları Yangın Güvenliği İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazdağları Yangın Güvenliği İçin Hazır

Kazdağları Yangın Güvenliği İçin Hazır
26.06.2026 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazdağları'nda orman yangınlarına karşı 600 kişilik ekip ve hava araçları ile önlemler alındı.

Kazdağları'nın zümrüt yeşili ormanları 2 bayraktar, 4 amfibi uçak, 2 helikopter ile yüzlerce ateş savaşçısına emanet. Bölge sınırlarını tarayan TB2 İHA'lar termal kameraları sayesinde ısınmayı tespit edip kıvılcım başlamadan orman yangınlarını haber verecek.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen, Edremit ilçesinde Kazdağları ve çevresini korumak için görev yapan KA 32 C tipi helikopterin konuşlandığı heliportta açıklamalarda bulunarak 2026 yılı yangınla mücadele stratejisini ve alınan karadan havaya tüm tedbirleri kamuoyuyla paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yurt çapında 14 adet İHA, 29 adet uçak ve 114 adet helikopterle pozisyon aldığını belirten Şen, Balıkesir genelinde yeşil vatanı korumak adına tüm hazırlıkların tamamlandığını vurguladı.

Temmuz'da 2 uçak daha dahil olacak

Bölge genelindeki hava gücünün detaylarını aktaran Orman Bölge Müdürü Musa Şen, şu anda Edremit Koca Kır deposunda bir adet, Balıkesir havalimanında ise bir adet olmak üzere toplam iki adet yangın söndürme helikopterinin müdahaleye hazır bekletildiğini dile getirdi. Haziran başından itibaren Edremit Koca Seyit Havalimanı'nda iki adet küçük amfibi uçağın göreve başladığını müjdeleyen Şen, 1 Temmuz'dan itibaren de Balıkesir merkez havalimanına iki adet uçağın daha konuşlanacağını belirtti.

Kıvılcım yere düşmeden TB2'ler haber verecek

Meteorolojik ve topografik riskler doğrultusunda Çanakkale ve Akhisar'da konuşlu iki adet Bayraktar TB2 İHA'nın bölge sınırlarını sürekli taradığını ifade eden Şen, İHA'ların termal kameraları sayesinde henüz kıvılcım dahi başlamadan, sadece ısınmayı tespit ederek yangınları bildirdiğini, büyük yangınlarda ise havadan anlık görüntü desteğiyle müdahale gücünü artırdığını söyledi. Hava gücünün tepe yangınlarını yere indirmek ve enerjiyi düşürmek için kritik rol oynadığını belirten Şen, helikopterlerin standart depoyla 2 saat havada kalabildiğini, 12 dakika olan kalkış süresini aldıkları önlemlerle 8-9 dakikaya indirdiklerini, uçakların ise ihbardan sonra 15 dakikada kalkış yaptığını sözlerine ekledi.

600 ateş savaşçısı göreve hazır

Yangınlarda esas başarıyı kara gücünün sağladığına dikkat çeken Bölge Müdürü Şen, 29 adet ilk müdahale aracının 7/24 sahada devriye atarak hem riskleri erken tespit ettiğini hem de anonslarla köylüleri bilinçlendirdiğini aktardı. Karadan müdahale için 71 adet arazöz, ikisi büyük tonajlı olmak üzere 23 adet su ikmal aracı ve 600'e yakın yangın söndürme işçisinin hazır bulunduğunu belirten Şen, 17'si otomatik gözetleme sistemine sahip 29 yangın kulesinin yanı sıra 29 yangın yönetim merkezi personeli ve 200'ü teknik olmak üzere toplamda 800'ü aşkın personelle teyakkuzda olduklarını bildirdi. Hava araçlarının su ihtiyacı için il genelinde birbirine en fazla 5 kilometre mesafede 114 adet yangın havuzunun bulunduğunu, ayrıca diğer kurumlara ait 129 adet gölet ve barajın yer aldığını kaydeden Şen, bu yakınlık sayesinde helikopterlerin 6-7 dakikada bir su atımı gerçekleştirebildiğini, Edremit Körfezi ve Marmara Denizi sayesinde iki cepheden de denizden su alımı yapılabildiğini vurguladı.

"Hasat makinelerinde mutlaka yangın söndürme tüpü bulundurun"

Hasat döneminin başlamasıyla birlikte çiftçilere yönelik hayati uyarılarda bulunan Musa Şen, geçen yıl orman dışı alanda çıkan ve ormana hiç sirayet etmeyen 434 adet yangına müdahale etmek zorunda kaldıklarını hatırlattı. Hububat hasadının henüz yeni başlamasının üzerinden sadece on gün geçmesine rağmen 34 adet tarla yangınının meydana geldiğini ve bu yangınlarda çiftçilerin 350 dekarın üzerinde biçilmiş alanının zayi olduğunu açıklayan Şen, üreticilerin kendi can ve mal güvenlikleri için hasat makinelerinde mutlaka yangın tüpü bulundurmalarını ve yangın koordinasyon kurulu kararı gereği sahada traktöre bağlı 3 tonluk su tanklarını hazır etmelerini hassasiyetle rica ederek sözlerini tamamladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Teknoloji, Kaz Dağı, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazdağları Yangın Güvenliği İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:49:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kazdağları Yangın Güvenliği İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.