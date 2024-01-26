 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kazım Karabekir Paşa, Kars'ta anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kazım Karabekir Paşa, Kars'ta anıldı

Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 76. yıldönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda öğrenciler şiirler okudu ve Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisi sunuldu. Tören, Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının basına yansıması sunumuyla sona erdi.

Kazım Karabekir Paşa, Kars\'ta anıldı
26.01.2024 - 11:31,  Güncelleme: 11:35
Abone Ol

Doğu Cephesi Komutanı Kars'ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 76. yıldönümünde Kars'ta düzenlenen törenle anıldı.

Tören TCDD Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa'nın Anıtı'na Kars Vali Vekili Muhammed Enes Çıkrık ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez tarafından çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tren Garı'ndaki programın ardından etkinlik daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kazım Karabekir Paşa İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerinden Gayesu Uşar "Kars Kalesindeki Bayrak", Sıraç Meço ise "Kazım Karabekir" adlı şiirleri okudu. Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu Sınıf Öğretmenlerinden Ayfer Boy Kazım Karabekir Paşa'nın biyografisini, Zübeyde Nas Terzi ise eğitim faaliyetleri hakkında sunum yaptı.

Tören, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Hangül'ün Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının basına yansıması sunumuyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kazım Karabekir, Kars, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazım Karabekir Paşa, Kars'ta anıldı - Son Dakika


12:47
Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40
Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor

Son Dakika
12:47 Dikkatli izleyiciler hemen fark etti! İnci Taneleri dizisindeki Yılmaz Güney detayı
12:40 Ticari araç sürücülerinde yaş şartı 1 yıl daha uzatıldı
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 13:02:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kazım Karabekir Paşa, Kars'ta anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement