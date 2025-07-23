Kdz. Ereğli Belediyesi'nde görev değişiklikleri yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde sergilediği başarılı çalışmalarla dikkat çeken Koray Sivrikaya, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın imzasıyla Ulaştırma Müdürlüğü'ne atandı. Sivrikaya, yeni görevlendirme ile birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini de sürdürerek iki müdürlüğü birden yönetecek. Öte yandan, Ulaştırma Müdürlüğü görevini yürüten Rıdvan Korkmaz ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde Makine Mühendisi olarak görevlendirildi.

Koray Sivrikaya'nın her iki birimde de çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK