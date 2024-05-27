Keçiören Belediye Başkanı Ayvalı Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Ayvalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Keçiören Belediye Başkanı Ayvalı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ayvalı Pazar Yerini ziyaret ederek pazarcı esnafına hayırlı işler diledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Özarslan, esnafın ülke ekonomisine katkısını vurgulayarak, halkın en iyisini hak ettiğini belirtti.

27.05.2024 09:44  Güncelleme: 09:48
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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören'de Ayvalı Pazar Yerini ziyaret etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ayvalı Pazar Yerini ziyaret etti. Pazarcı esnafına hayırlı işler dileyen ve esnafla sohbet eden Özarslan, alışveriş yapan vatandaşlara da hal hatır sordu. Keçiören'de ticaret yapan esnafın ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını kaydeden Başkan Özarslan, "İlçemize hizmet eden esnafımız hem ekonomiye katkı sunuyor hem de ciddi derecede istihdam sağlıyor. Bu anlamda gerek pazarcı esnafımıza gerek tüm alanlarda faaliyet gösteren esnafımıza sahip çıkmak bizim görevimiz. Fakat esnafımıza da önemli görevler düşmektedir. Ekmek parası kazandığı vatandaşa kaliteli ve düzgün hizmet sunmak zorundadır. Keçiören halkı her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören Belediye Başkanı Ayvalı Pazar Yerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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