Keçiören Belediyesi Evde Temizlik Hizmetiyle Yaşlı ve Özel Bireylere Destek Oluyor

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Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen Evde Temizlik Hizmeti projesiyle yaşlı ve özel bireylerin evleri temizleniyor.

Keçiören Belediyesinin yürüttüğü Evde Temizlik Hizmeti, engelli ve yaşlı vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. Belediye ekiplerince gerçekleştirilen dip köşe temizlik ile vatandaşların evleri tertemiz hale getiriliyor. Yaşlıların ve özel bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için bu hizmeti önemsediklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, "İnsan odaklı belediyecilik anlayışımızın temelinde yer alan yaş almışlarımız ve engelli vatandaşlarımıza konforlu bir yaşam sunmak asli görevimizdir. Onların yaşam kalitesini artırmak yönünde önemli çalışmalar yapacağız" dedi.

Randevuyla hizmet veriliyor

Sosyal belediyecilik çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Keçiören Belediyesi engelli ve yaşlılara yönelik evde temizlik hizmetiyle yüzleri güldürüyor. Bu kapsamda temizlik ekipleri camlardan duvarlara, lavabolardan mutfağa tüm evde temizlik yapıyor. Temizlik hizmetinden faydalanmak isteyenler 444 5 276'yı tuşlayıp ilgili birimle iletişime geçerek randevu oluşturuyor. Buna göre belirlenen gün ve saatte ekipler adresteki temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. - ANKARA