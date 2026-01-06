Keçiören Belediyesi'nden istihdama güçlü destek - Son Dakika
Yerel

Keçiören Belediyesi'nden istihdama güçlü destek

06.01.2026 16:00
Keçiören Belediyesi, Kariyer Ofisi aracılığıyla 2025 yılında 16 bin 521 kişinin kayıt yaptırdığını, 9 bin 40 kişinin mülakata yönlendirildiğini ve 940 vatandaşın istihdam edildiğini açıkladı.

Keçiören Belediyesi, istihdamı güçlendirmek ve iş arayanları işverenlerle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Kariyer Ofisi aracılığıyla 2025 yılı boyunca önemli sonuçlar elde ettiğini açıkladı.

Keçiören Belediyesi işçiyi işverenlerle buluşturmak amacıyla önemli projelere imza atıyor. Bu kapsamda Keçiören'de 2025 yılı içerisinde 16 bin 521 kişi Kariyer Ofisi'ne üye olarak kayıt yaptırdı. İşverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan eşleştirmeler kapsamında 9 bin 40 kişi mülakat süreçlerine yönlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 940 vatandaş, kendisine uygun pozisyonlarda istihdam edilerek çalışma hayatına adım attı. Kariyer Ofisi'ne yapılan başvurular, alanında deneyimli ekipler tarafından titizlikle ele alındığı belirtildi. Adaylar; eğitim, deneyim ve yetkinliklerine göre analiz edilerek en uygun iş fırsatlarına yönlendirildi. Aynı zamanda İŞKUR Hizmet Noktası olarak hizmet veren Ofis, vatandaşlara İŞKUR kaydı oluşturma, kayıt güncelleme ve açık iş ilanlarına başvuru süreçlerinde rehberlik sağlandığı açıklandı.

"İstihdama katkı sunmaya devam edeceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kariyer Ofisi'nin ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini vurgulayarak, "Kariyer Ofisi'miz, iş arayan vatandaşlarımız ile iş dünyasını liyakat ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda bir araya getiriyor. Herkesin bilgi, beceri ve emeğinin karşılığını alabileceği bir istihdam sürecine katkı sunmak için gayret ediyoruz. Bu yapı, yalnızca iş başvurularının yapıldığı bir merkez değil; güvenin, rehberliğin ve doğru yönlendirmenin adresidir. Keçiören'de istihdamı güçlendirmek, vatandaşlarımızın yanında olmak ve iş dünyasına nitelikli insan kaynağı kazandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" - ANKARA

22:20
