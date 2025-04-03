Keçiören Belediyesi\'nden Özel Gereksinimli Bireylere Destek

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren sera, özel gereksinimli bireylere kapılarını açtı ve çiçek dikimi gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi bünyesinde Ovacık Mahallesi'nde hizmet veren sera, özel gereksinimli bireylere ev sahipliği yaptı. Düzenlenen gezide Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi'nden hizmet alan özel bireylere çiçek dikimi öğretilerek bitkilerin tanıtımı yapıldı. Ziraat mühendislerinin eşlik ettiği sera gezisinde özel bireyler kendilerine hediye edilen çiçekleri saksılara dikerek büyütmek üzere evlerine götürdü.

"Sosyal hayata katılmaları şart"

Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmak için belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Özel gereksinimli bireylerimiz başımızın tacıdır. Onların sosyal hayata katılmaları şart. Bu noktada, engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere açtığımız Engelli Müdürlüğümüz hizmetlerine başladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimi kucaklayan hizmet ve projelerimizi halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA