Keçiören Belediyesi\'nden Personellere Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Keçiören Belediyesi tarafından personellere sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde personele yönelik "Masa başı Egzersizleri ve Ofis Rehabilitasyonu" konulu eğitim düzenlendi. Çalışanların fiziksel aktivite bilincini artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen eğitim, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşama dair ipuçları verildi

Fizyoterapist Kübra Erdal, çalışma ortamının ergonomik şekilde düzenlenmesi, fiziksel aktiviteyi artıracak davranış değişiklikleri ve omurgayı yıpratan yanlış alışkanlıklar hakkında personele bilgilendirme yaptı. Erdal, özellikle masa başında çalışanların günlük rutinlerine dahil edebilecekleri egzersiz önerilerinde bulunarak "Öğle yemeği sonrası kısa yürüyüşler, açık havada egzersizler, asansör yerine merdiven kullanımı gibi basit adımlarla sağlıklı yaşam mümkün. Haftada en az 3 defa 45 dakikalık yürüyüşler omurga sağlığı için çok önemli" dedi.

İş hayatının yoğun temposu içinde fiziksel aktivitenin sağlığa etkilerinin ve psikolojik dayanıklılığın öneminin vurgulandığı eğitimde, ayrıca doğru nefes egzersizlerinin hem sağlıklı yaşam açısından sağlayacağı faydalara hem de stresle başa çıkma üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekildi. Eğitimin sonunda katılımcılara, iş yaşamının yoğun temposu içinde kolayca uygulanabilecek egzersiz hareketler uygulamalı olarak gösterildi. - ANKARA