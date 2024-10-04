Keçiören Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Destek: Mama Üretim Tesisi Açıldı

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Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarının gıda ihtiyacının karşılanması amacıyla mama üretim tesisi inşa etti.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen mama üretim tesisi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıldı. Sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılayacak tesisin yanı sıra 25 dönümlük doğal yaşam alanı ve barınak da alanda bulunacak.

"Mamaları temin etmek amacıyla bu tesisi açmış bulunmaktayız"

Tesisin açılışında konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hayvanların mevcut mama ihtiyacını karşılamak için bu tesisi yaptıklarını belirterek, "Bugün burada hem insan hakları hem de hayvan haklarına saygı göstermek, çevremize ve içinde bulunduğumuz topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için şu anda mevcut bulunan mama ihtiyaçlarına yok dememek adına sokakta bulunan hayvanlarımız ve hemşerilerimizin hayvanlarla iç içe yaşamanın gerekliliği olan mamaları temin etmek amacıyla bu tesisi açmış bulunmaktayız. Böylelikle söz vermiş olduğumuz 60 projenin 1'ini yerine getirmem mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Onları agresifleştirecek bir ortamı yok edecek bir projenin içerisindeyiz"

Mama üretim tesisleriyle aynı bölgede bulunan barınak ve doğal yaşam alanıyla sokak hayvanlarının agresifleşmesini engellemek istediklerini ifade eden Özarslan, "Barınağımızda kış ve yaz aylarında 50'şer adet olmak üzere 100 sokak hayvanını kapalı alanda mevcut 4,5 dönüm içerisinde ıslahını yapacağız. Agresifleşmiş hayvanlarımızı sokaklarda ne insanlara saldıran ne de onları agresifleştirecek bir ortamı yok edecek bir projenin içerisindeyiz. Bu çalışmalar sadece hayvanlarımızın değil aynı zamanda toplumumuzun da huzur ve güven içerisinde sokak hayvanlarımızla birlikte yaşanmasının gerekliliği ve önemini de göstermektedir" açıklamasında bulundu. - ANKARA