Keçiören Belediyesi, 2025 yılında 'NetMasa Çağrı Merkezi' ile 145 bin 554 talebe çözüm üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Keçiören Belediyesi, 2025 yılında 'NetMasa Çağrı Merkezi' ile 145 bin 554 talebe çözüm üretti

Keçiören Belediyesi, 2025 yılında \'NetMasa Çağrı Merkezi\' ile 145 bin 554 talebe çözüm üretti
21.01.2026 10:55  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, 2025 yılı boyunca 'NetMasa Çağrı Merkezi' aracılığıyla vatandaşlardan gelen 145 bin 554 talebe çözümler üreterek ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışı sergiledi. Vatandaşlar çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve yüz yüze görüşmelerle taleplerini iletebiliyor.

Keçiören Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri titizlikle değerlendiren 'NetMasa Çağrı Merkezi' ile 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üretti.

Keçiören Belediyesi NetMasa Çağrı Merkezi, Keçiören'in ulaşılabilir çözüm noktası olarak vatandaşların anlık sorunlarına çözüm üretmek ve aksaklıkları gidermek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler, öneriler ve şikayetler titizlikle değerlendiren NetMasa Çağrı Merkezi, 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üretti. Her konuda hızlı ve etkili çözümler sunan NetMasa'ya, yıl sonu verilerine göre temizlikten asfalt serimine, sosyal yardımlardan ulaşıma birçok alanda başvuru yapıldı. NetMasa'ya iletilen bu talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek hızlıca çözüme kavuşturuldu.

Taleplere hızlı çözüm ve geri bildirim

Vatandaşlar, talep, istek ve şikayetlerini NetMasa'ya yüz yüze görüşme, 444 52 76 çağrı merkezi, NetMasa başvuru sayfası, WhatsApp hattı (0 530 917 52 76), CİMER, Açık Kapı, Mavi Masa ve [email protected] adresi gibi çeşitli kanallardan iletebiliyor. Personel tarafından ilgili müdürlüklere yönlendirilen talepler, çözüme kavuşturularak SMS yoluyla başvuru sahiplerine bildiriliyor.

Vatandaş odaklı çözüm

Keçiören Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki NetMasa yüz yüze birimi ise mesai saatleri boyunca vatandaşlarla birebir iletişim kurarak sorunlara çözüm sunuyor. Vatandaşların talepleri, personel tarafından titizlikle değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor.

"NetMasa ile vatandaşlarımızın yönetime katılımını destekliyoruz"

İlçede ulaşılabilir ve katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen NetMasa birimimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili birimlerle paylaşarak hızlı çözümler üretiyor. Vatandaşlarımızın taleplerini zaman kaybı yaşamadan, güvenli ve güçlü bir iletişim ağı aracılığıyla bize iletmelerini sağlıyoruz. Büyük bir titizlikle kaliteli ve etkin hizmete erişimi kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın yönetime katılımını destekliyoruz. Belediyemizi daha ulaşılabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizle olan iletişimi güçlendirmek adına NetMasa, taleplerin karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi, 2025 yılında 'NetMasa Çağrı Merkezi' ile 145 bin 554 talebe çözüm üretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:31:13. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi, 2025 yılında 'NetMasa Çağrı Merkezi' ile 145 bin 554 talebe çözüm üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.