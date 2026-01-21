Keçiören Belediyesi, 2025 yılında \'NetMasa Çağrı Merkezi\' ile 145 bin 554 talebe çözüm üretti

Keçiören Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri titizlikle değerlendiren 'NetMasa Çağrı Merkezi' ile 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üretti.

Keçiören Belediyesi NetMasa Çağrı Merkezi, Keçiören'in ulaşılabilir çözüm noktası olarak vatandaşların anlık sorunlarına çözüm üretmek ve aksaklıkları gidermek amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler, öneriler ve şikayetler titizlikle değerlendiren NetMasa Çağrı Merkezi, 2025 yılı boyunca toplam 145 bin 554 talebe çözüm üretti. Her konuda hızlı ve etkili çözümler sunan NetMasa'ya, yıl sonu verilerine göre temizlikten asfalt serimine, sosyal yardımlardan ulaşıma birçok alanda başvuru yapıldı. NetMasa'ya iletilen bu talepler, ilgili birimlere yönlendirilerek hızlıca çözüme kavuşturuldu.

Taleplere hızlı çözüm ve geri bildirim

Vatandaşlar, talep, istek ve şikayetlerini NetMasa'ya yüz yüze görüşme, 444 52 76 çağrı merkezi, NetMasa başvuru sayfası, WhatsApp hattı (0 530 917 52 76), CİMER, Açık Kapı, Mavi Masa ve [email protected] adresi gibi çeşitli kanallardan iletebiliyor. Personel tarafından ilgili müdürlüklere yönlendirilen talepler, çözüme kavuşturularak SMS yoluyla başvuru sahiplerine bildiriliyor.

Vatandaş odaklı çözüm

Keçiören Belediyesi Hizmet Binası giriş katındaki NetMasa yüz yüze birimi ise mesai saatleri boyunca vatandaşlarla birebir iletişim kurarak sorunlara çözüm sunuyor. Vatandaşların talepleri, personel tarafından titizlikle değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor.

"NetMasa ile vatandaşlarımızın yönetime katılımını destekliyoruz"

İlçede ulaşılabilir ve katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Belediye ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen NetMasa birimimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili birimlerle paylaşarak hızlı çözümler üretiyor. Vatandaşlarımızın taleplerini zaman kaybı yaşamadan, güvenli ve güçlü bir iletişim ağı aracılığıyla bize iletmelerini sağlıyoruz. Büyük bir titizlikle kaliteli ve etkin hizmete erişimi kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızın yönetime katılımını destekliyoruz. Belediyemizi daha ulaşılabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizle olan iletişimi güçlendirmek adına NetMasa, taleplerin karşılanmasında önemli bir görev üstleniyor" dedi. - ANKARA